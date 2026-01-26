हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस राज्य से जाने वाली ट्रेनें रेलवे ने कीं कैंसिल, समय रहते देख लें अपडेट

Railway Cancelled Train News: देश में रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी रेलवे के कामों की वजह से ट्रेनों के संचालन में बदलाव होता है. इस राज्य से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Railway Cancelled Train News: भारत में हर दिन लाखों लोग काम, पढ़ाई, इलाज और रिश्तों की वजह से ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे देश की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन कभी-कभी विकास कार्यों की वजह से यात्रियों को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ता है. ऐसा ही एक अपडेट दक्षिण पूर्व रेलवे से सामने आया है. यात्रियों की सुविधा और रेलवे ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए रांची रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं.

इन्हीं कामों के चलते टाटानगर से जुड़ी कुछ ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है. रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस रूट से चलने वाली कुल 5 यात्री और मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें, ताकि आखिरी समय पर परेशानी न हो. साथ ही असुविधा के लिए खेद भी जताया गया है.

रांची रेल मंडल कैंसिल ट्रेनें

दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में चल रहे डेवलपमेंट कामों के चलते रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. इनमें ट्रेनें नंबर 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर यह ट्रेन 01 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी. तो वहीं ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर यह ट्रेन 02 फरवरी 2026 से 05 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल की गई है. ट्रेन नंबर 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया मेमू यह मेमू ट्रेन 01 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2026 तक कैंसिल की गई है. बताई गई ट्रेनों के कैंसिल होने का असर झारखंड और ओडिशा के बीच सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. 

चक्रधरपुर रेल मंडल कैंसिल ट्रेनें

रांची रेल मंडल के अलावा चक्रधरपुर रेल मंडल पर भी डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं. जिसके चलते टाटानगर से जाने वाली दो मेन मेमू ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है. इनमें ट्रेन नंबर  68131/68132 टाटानगर–बड़ामपहाड़–टाटानगर मेमू. तो इसके अलावा ट्रेन नंबर  68133/68134 टाटानगर–बड़ामपहाड़–टाटानगर मेमू शामिल है. 

इन ट्रेनों पर कोई असर नहीं

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक बताई गई कैंसिल ट्रेनों के अलावा टाटानगर होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी. इस दौरान जो भी यात्री कहीं सफर पर जाने का प्लान बना रहे हैं. तो पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. नहीं तो फिर आखिरी समय पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. 

Published at : 26 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
