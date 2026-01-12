Railway Cancelled Trains List: देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की रफ्तार धीमी कर रहा है. दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर छाई रही. जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई. दफ्तर जाने वाले लोग हों या सफर पर निकलने वाले यात्री.

सभी को रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका सीधा असर रेलवे पर भी पड़ा है. सेफ्टी को देखते हुए कई ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है. वहीं कई ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल कर दी गई हैं. ऐसे में इस रूट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए घर से निकलने से पहले ट्रेन स्टेटस चेक करना जरूरी हो गया है.

कहीं आपका ट्रेन भी तो नहीं शामिल?

जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा ट्रेनों को 28 फरवरी तक कैंसिल कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनें मार्च तक भी रद्द रहेंगी. इस लिस्ट में पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर और अंबाला जैसे बड़े रूट शामिल हैं. सबसे ज्यादा असर बिहार जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है,.

क्योंकि कई अहम ट्रेनें इसी सेक्शन की हैं. ऐसे में अगर आप भी इन रूट्स पर सफर करने की तैयारी में हैं. तो टिकट स्टेटस जरूर चेक कर लें. आगे हम आपको बताएंगे कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं और किन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस 03 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

