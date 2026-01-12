हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीठंड के चलते कई ट्रेनें कैंसिल, इस रूट के कई यात्रियों को होगी परेशानी, देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल

ठंड के चलते कई ट्रेनें कैंसिल, इस रूट के कई यात्रियों को होगी परेशानी, देख लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल

Railway Cancelled Trains List: घने कोहरे और ठंड के चलते कई रूट्स की ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. रेलवे के फैसले से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है. सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 12 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

Railway Cancelled Trains List: देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की रफ्तार धीमी कर रहा है. दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर छाई रही. जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई. दफ्तर जाने वाले लोग हों या सफर पर निकलने वाले यात्री. 

सभी को रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका सीधा असर रेलवे पर भी पड़ा है. सेफ्टी को देखते हुए कई ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है. वहीं कई ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल कर दी गई हैं. ऐसे में इस रूट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए घर से निकलने से पहले ट्रेन स्टेटस चेक करना जरूरी हो गया है. 

कहीं आपका ट्रेन भी तो नहीं शामिल?

जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा ट्रेनों को 28 फरवरी तक कैंसिल कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनें मार्च तक भी रद्द रहेंगी. इस लिस्ट में पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर और अंबाला जैसे बड़े रूट शामिल हैं. सबसे ज्यादा असर बिहार जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है,.

क्योंकि कई अहम ट्रेनें इसी सेक्शन की हैं. ऐसे में अगर आप भी इन रूट्स पर सफर करने की तैयारी में हैं. तो टिकट स्टेटस जरूर चेक कर लें. आगे हम आपको बताएंगे कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं और किन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: खाते में गलती से आए पैसे न लौटाने पर कितनी मिलती है सजा,क्या है बैंक का रूल

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल

यह भी पढ़ें: क्या कपल्स को होटल से गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है कानून?

  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 01 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस 02 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस 03 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल

यह भी पढ़ें: बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान

Published at : 12 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Indian Students: भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
क्रिकेट
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

Crime News :प्रेमानंद महाराज की 'बिगड़ैल ब्रिगेड' | Sansani
BMC Election: Maharashtra में 'बुर्के वाली प्रधानमंत्री' पर गरमाया माहौल.. | Asaduddin Owaisi
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Janhit: 2026 में मुमकिन...मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा? | Asaduddin Owaisi | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Indian Students: भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
भारतीय नागरिकों को क्या ईरान में किया गया गिरफ्तार? वहां के राजदूत ने खुद बताया सच
बिहार
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत
क्रिकेट
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
'मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर...' विराट कोहली ने मैच के बाद दे दिया बड़ा बयान, किसको लेकर कहा- मैं सारी ट्रॉफी भेज देता हूं
बॉलीवुड
Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
गोल्डन ग्लोब 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
इंडिया
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ी नजदीकी पर आया लश्कर-ए-तैयबा का पहला रिएक्शन, क्या बोला आतंकी संगठन?
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ी नजदीकी पर आया लश्कर-ए-तैयबा का पहला रिएक्शन, क्या बोला आतंकी संगठन?
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
ट्रेंडिंग
नाम में भिखारी और काम बादशाहों वाला, पठानकोट के राजू भिखारी ने गरीबों को बांटे 500 कंबल, हैरान इंटरनेट
नाम में भिखारी और काम बादशाहों वाला, पठानकोट के राजू भिखारी ने गरीबों को बांटे 500 कंबल, हैरान इंटरनेट
यूटिलिटी
बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान
बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget