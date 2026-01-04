जनवरी-फरवरी में इतने दिन तक कैंसिल रहेंगी कई ट्रेनें, टिकट बुक है तो पहले चेक कर लीजिए लिस्ट

January-February Cancelled Trains: देश में इन दिनों जमकर सर्दियां पड़ रही हैं. सर्दियों का मौसम आते ही रेल यात्रियों की चिंता बढ़ने लगती है. जैसे जैसे जनवरी और फरवरी का महीना करीब आता है. उत्तर भारत में घना कोहरा ट्रेनों की रफ्तार पर असर डालने लगता है. ऐसे हालात में सेफ्टी सबसे बड़ी प्राॅयरिटी बन जाती है. इसी वजह से हर साल की तरह इस बार भी रेलवे ने पहले से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

कोहरे के चलते कई बार ट्रेनें घंटों देरी से चलती हैं और कुछ रूट्स पर संचालन रोकना भी जरूरी हो जाता है. इसी तैयारी के तहत जनवरी से मार्च के बीच कई ट्रेनों को कैंसिल करने की योजना बनाई जा रही है. गर आपने भी इस दौरान यात्रा की योजना बनाई है और टिकट बुक कर लिया है. तो सफर से पहले अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन राज्यों के मुसाफिरों को दिक्कतें

सर्दियों में कोहरे का असर सबसे ज्यादा उत्तर भारत के यात्रियों पर पड़ता है. इस बार भी रेलवे के फैसले से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसाफिरों को खास तौर पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इन राज्यों से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की टाइमिंग कोहरा बिगाड़ देता है. जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से रेलवे ने दिसंबर से फरवरी के बीच कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल करने का फैसला लिया है. पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 24 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल किया है. इसका सीधा असर दिल्ली, यूपी और बिहार के यात्रियों पर पड़ेगा.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18103/18104 टाटा अमृतसर-अमृतसर टाटा एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12873/12874 हटिया आनंद विहार-आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15903/15904 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस-चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या गया एक्सप्रेस 23 फरवरी 2026 कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15619 गया कामाख्या एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15621/15622 कामाख्या आनंद विहार-आनंद विहार कामाख्या एक्सप्रेस 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12327/12328 हावड़ा देहरादून उपासना-देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14003/14004 मालदा टाउन नई दिल्ली-नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14524 अंबाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14111/14112 मुजफ्फरपुर प्रयागराज-प्रयागराज जंक्शन मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल.

