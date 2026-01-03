हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजनवरी में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, बुक की है टिकट तो फिर देख लें लिस्ट

जनवरी में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, बुक की है टिकट तो फिर देख लें लिस्ट

January Cancelled Trains: जनवरी में रेलवे यात्रियों को झटका लग सकता है. इस महीने कई रूट की ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं. अगर आपने पहले से टिकट बुक कर रखा है तो यात्रा से पहले लिस्ट जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 03 Jan 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

January Cancelled Trains: नए साल की शुरुआत के साथ रेलवे नेटवर्क में जरूरी मेंटेनेंस का काम तेज हो गया है और इसका सीधा असर यात्रियों की ट्रैवल प्लानिंग पर पड़ने वाला है. अगर आपने जनवरी में ट्रेन से सफर करने की तैयारी की है. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. चक्रधरपुर रेल मंडल के तहत आने वाले एक अहम रेल सेक्शन पर लंबे समय तक मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है. जिसकी वजह से कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी या प्रभावित हो सकती हैं.

रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है. राउरकेला से कासबहाल के बीच रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आधुनिक टीआरटी मशीनों से काम किया जाएगा. यह ब्लॉक तय दिनों पर लागू रहेगा. ऐसे में टिकट बुक करने से पहले और यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए. जिससे आखिरी समय में परेशानी न हो.

यह ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 18113/18114 टाटानगर–बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस यह ट्रेन 03 जनवरी 2026 से लेकर 07 जनवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18109/18110 टाटानगर–इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को यह ट्रेन कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया एक्सप्रेस यह ट्रेन 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटानगर–राउरकेला–टाटानगर मेमू यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर यह पैसेंजर ट्रेन 04, 07, 11, 14, 18 और 21 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: बैंक की मनमानी से हैं परेशान? अब घर बैठे सीधे RBI तक पहुंचाएं अपनी शिकायत, जान लें पूरा तरीका

ये ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट

  • ट्रेन नंबर 22861/12871 हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को टाटानगर स्टेशन तक चलाई जाएगी. इन तारीखों पर इस्पात एक्सप्रेस टाटा - कंटाबांजी - टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच शार्ट टर्मिनेट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22862/12872 कंटाबांजी–हावड़ा और टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 व 20 जनवरी 2026 को सिर्फ झारसुगुड़ा स्टेशन तक ही चलाई जाएगी. इन तारीखोंं में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुड़ा से हावड़ा स्टेशनों के बीच शॉर्ट टर्मिनेट रहेगा. यानी इन दिनों यह ट्रेन अपने तय रूट के बजाय झारसुगुड़ा स्टेशन पर ही समाप्त और वहीं से शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: APK लिंक से ठग लिए थे 2.49 लाख तो ऐसे बचाया पैसा, जानें स्कैमर्स से बचने का तरीका

यह ट्रेन बदले हुए रूट से चलेगी

पुरी से रवाना होने वाली पुरी - योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस  02, 05, 09, 12, 16, 19 जनवरी 2026 को रूट चेंज होते हुए कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुडा रोड, इब स्टेशन से गुजर कर ऋषिकेश तक चलेगी. इन तारीखों में उत्कल एक्सप्रेस टाटानगर से झारसुगुडा स्टेशनों के बीच नहीं चलेगी.

यह भी पढ़ें: पर्सनल लोन चुकाने से पहले हो गई कर्जदार की मौत तो कौन भरेगा पैसा, जानें क्या हैं नियम?

Published at : 03 Jan 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Brazil Bus Accident: दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 7 घायल
दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Prayagraj Magh Mela में आज करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी ।Magh Mela
Jabalpur में मचा बवाल, दो गुटों के बीच शुरू विवाद को शांत करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Prayagraj के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की आज से शुरूआत,संगम पहुंचे लाखों श्रद्धालु ।Magh Mela
Indore में खराब पानी से हुई मौतों पर ABP News के हाथ लगी अहम जानकारी, खुसाला देख उड़ जाएगा होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Brazil Bus Accident: दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 7 घायल
दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
एमपी: जबलपुर में अभद्र टिप्पणी पर बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
नौकरी
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
अकबर के दरबार का प्रिय रत्न, दर्दनाक था जिसका अंत; अंतिम संस्कार के लिए शव तक नहीं हुआ नसीब
अकबर के दरबार का प्रिय रत्न, दर्दनाक था जिसका अंत; अंतिम संस्कार के लिए शव तक नहीं हुआ नसीब
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget