जनवरी में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, बुक की है टिकट तो फिर देख लें लिस्ट

January Cancelled Trains: नए साल की शुरुआत के साथ रेलवे नेटवर्क में जरूरी मेंटेनेंस का काम तेज हो गया है और इसका सीधा असर यात्रियों की ट्रैवल प्लानिंग पर पड़ने वाला है. अगर आपने जनवरी में ट्रेन से सफर करने की तैयारी की है. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. चक्रधरपुर रेल मंडल के तहत आने वाले एक अहम रेल सेक्शन पर लंबे समय तक मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है. जिसकी वजह से कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी या प्रभावित हो सकती हैं.

रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है. राउरकेला से कासबहाल के बीच रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आधुनिक टीआरटी मशीनों से काम किया जाएगा. यह ब्लॉक तय दिनों पर लागू रहेगा. ऐसे में टिकट बुक करने से पहले और यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए. जिससे आखिरी समय में परेशानी न हो.

यह ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

ट्रेन नंबर 18113/18114 टाटानगर–बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस यह ट्रेन 03 जनवरी 2026 से लेकर 07 जनवरी 2026 तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 18109/18110 टाटानगर–इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को यह ट्रेन कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया एक्सप्रेस यह ट्रेन 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी

ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटानगर–राउरकेला–टाटानगर मेमू यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी

ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर यह पैसेंजर ट्रेन 04, 07, 11, 14, 18 और 21 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.

ये ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट

ट्रेन नंबर 22861/12871 हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को टाटानगर स्टेशन तक चलाई जाएगी. इन तारीखों पर इस्पात एक्सप्रेस टाटा - कंटाबांजी - टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच शार्ट टर्मिनेट रहेगी.

ट्रेन नंबर 22862/12872 कंटाबांजी–हावड़ा और टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस यह ट्रेन 03, 06, 10, 13, 17 व 20 जनवरी 2026 को सिर्फ झारसुगुड़ा स्टेशन तक ही चलाई जाएगी. इन तारीखोंं में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुड़ा से हावड़ा स्टेशनों के बीच शॉर्ट टर्मिनेट रहेगा. यानी इन दिनों यह ट्रेन अपने तय रूट के बजाय झारसुगुड़ा स्टेशन पर ही समाप्त और वहीं से शुरू होगी.

यह ट्रेन बदले हुए रूट से चलेगी

पुरी से रवाना होने वाली पुरी - योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 02, 05, 09, 12, 16, 19 जनवरी 2026 को रूट चेंज होते हुए कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुडा रोड, इब स्टेशन से गुजर कर ऋषिकेश तक चलेगी. इन तारीखों में उत्कल एक्सप्रेस टाटानगर से झारसुगुडा स्टेशनों के बीच नहीं चलेगी.

