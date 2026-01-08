ट्रेन से जाने वालों के लिए कोहरा बना मुसीबत, 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट
Train Cancelled News: घना कोहरा ट्रेनों की रफ्तार पर भारी पड़ रहा है. कई रूट्स पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अगर आपने भी टिकट बुक किया है. तो निकलने से पहले लिस्ट जरूर देख लें.
Train Cancelled News: देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है. सुबह होते ही आसमान से जमीन तक फैली सफेद चादर ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं. सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की चाल थम सी गई है. ठंड और कोहरे के इस डबल अटैक का सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ रहा है.
जिनकी यात्रा योजनाएं लगातार बिगड़ रही हैं.दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है. दफ्तर जाने वाले लोग हों या ट्रेन पकड़ने निकले यात्री, सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसका असर रेलवे संचालन पर भी देखने को मिल रहा है. कई ट्रेने कैंसलि करनी पड़ी हैं देख लें लिस्ट.
ट्रेनों पर कोहरे का असर
भारतीय रेलवे के लिए इन दिनों घना कोहरा सबसे बड़ी परेशानी बन गया है. सुबह और रात के वक्त आगे कुछ मीटर तक भी साफ नजर नहीं आ रहा. जिस वजह से ट्रेनों की रफ्तार काफी कम कर दी गई है. सुरक्षा को देखते हुए रेलवे को कई बड़े फैसले लेने पड़े हैं. इसी वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. जबकि कई गाड़ियां घंटों की देरी से चल रही हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों की पूरी ट्रैवल प्लानिंग बिगड़ रही है.
इतने दिनों तक ट्रेनें कैंसिल
यह कैंसिलेशन सिर्फ एक-दो दिन की बात नहीं है. रेलवे के मुताबिक कई ट्रेनें फरवरी के आखिर तक नहीं चलेंगी, जबकि कुछ का संचालन मार्च की शुरुआत तक शुरू होने की उम्मीद है. जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखे हैं, उनके सामने अब या तो सफर टालने की मजबूरी है या दूसरा ऑप्शन तलाशने की परेशानी.
कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट
- प्रयागराज-मुजफ्फरपुर रूट से जाने वाली ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर और ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज 25 फरवरी 2026 तक पूरी तरह कैंसिल रहेंगी.
- झांसी-कोलकाता रूट से जाने वाली ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस 27 फरवरी तक नहीं चलेगी.
- हावड़ा-देहरादून मार्ग रूट से जाने वाली ट्रेन नंबर 12327 उपासना एक्सप्रेस 27 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
- नई दिल्ली-मालदा टाउन रूट से जाने वाली ट्रेन नंबर 14004 एक्सप्रेस 26 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
- कामाख्या-आनंद विहार रूट से जाने वाली ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार और ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या 26 और 27 फरवरी तक कैंसिल रहेंगी.
- अंबाला-बरौनी रूट से जाने वाली ट्रेन नंबर 14523 हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक कैंसिल की गई है.
यह भी पढ़ें:भारत में शुरू हुआ ई-पासपोर्ट सिस्टम, जानें कैसे कर पाएंगे इसके लिए आवेदन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL