जयपुर से वाली कई ट्रेनें रेलवे ने कीं कैंसिल, अगर टिकट कर ली बुक तो पहले देख लें पूरी लिस्ट

जयपुर से वाली कई ट्रेनें रेलवे ने कीं कैंसिल, अगर टिकट कर ली बुक तो पहले देख लें पूरी लिस्ट

Railway Cancelled Trains: जयपुर से जाने वाली कई ट्रेनें रेलवे ने कैंसिल कर दी हैं. अगर आपने पहले से टिकट बुक कर रखा है तो यात्रा से पहले पूरी लिस्ट और अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Railway Cancelled Trains: जयपुर की ओर सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा–रींगस–रेवाड़ी रेलखंड पर बड़े स्तर पर विकास और दोहरीकरण का काम तेज किया जा रहा है. यह कार्य अटेली, मिर्जापुर, बाछोद और नारनौल स्टेशनों के बीच चल रहा है. भविष्य में इससे ट्रेनों की रफ्तार और संचालन बेहतर होगा. लेकिन फिलहाल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

दरअसल इस सेक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है, कुछ के रूट बदले गए हैं और कुछ को आंशिक रूप से शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें, ताकि आखिरी समय में किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

रेलवे की ओर से इस रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है. यात्रियों की सेफ्टी के लिए कुछ ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया है. जबकि कुछ को बदले हुए रूट से चलाया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के मुताबिक यह फैसला पूरी तरह टेक्निकल प्लानिंग और सेफ्टी असेसमेंट के बाद लिया गया है. 

ट्रैक, सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम में बदलाव के वक्त नार्मल संचालन जारी रखना जोखिम भरा हो सकता है. किसी भी तरह की दुर्घटना या अव्यवस्था से बचने के लिए रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन को अस्थायी रूप से कंट्रोल किया है. यात्रियों से अपील की गई है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

फुलेरा–रेवाड़ी और रेवाड़ी–मदार एक्सप्रेस

रेलवे ने ट्रेन नंबर 19621 फुलेरा–रेवाड़ी एक्सप्रेस को 18 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंसिल कर दिया है. इस दौरान यह ट्रेन कुल 29 ट्रिप नहीं चलेगी. इसी तरह, 19618 रेवाड़ी–मदार एक्सप्रेस भी इसी अवधि में 29 ट्रिप के लिए रद्द रहेगी. यह दोनों नियमित ट्रेनें हैं, इसलिए इनके कैंसिल होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है.

रेवाड़ी–रींगस स्पेशल और रींगस–रेवाड़ी स्पेशल

रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों को भी अस्थायी रूप से कैंसिल किया है. ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी–रींगस स्पेशल और ट्रेन नंबर 09638 रींगस–रेवाड़ी स्पेशल 18 जनवरी से आगे 7–7 ट्रिप तक संचालित नहीं होंगी. इन ट्रेनों पर स्थानीय और अप डाउन करने वाले यात्रियों की निर्भरता ज्यादा रहती है, ऐसे में उन्हें वैकल्पिक ट्रेनों या बस सेवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है.

गोड्डा–दौराई एक्सप्रेस बदले हुए रूट से चलेगी

ट्रेन नंबर 19604 गोड्डा–दौराई एक्सप्रेस 20 और 27 जनवरी, साथ ही 3 और 10 फरवरी को बदले हुए रूट से चलाई जाएगी. यह ट्रेन अपने तय रूट रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा की बजाय अब रेवाड़ी–अलवर–जयपुर–फुलेरा होकर चलेगी. इस दौरान ट्रेन का ठहराव अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर और जयपुर स्टेशनों पर रहेगा.

दिल्ली–जैसलमेर और चंडीगढ़–बांद्रा टर्मिनस ट्रेन का रूट बदला

इसके अलावा ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली–जैसलमेर एक्सप्रेस 18 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 29 ट्रिप बदले हुए रूट से चलाई जाएगी. वहीं ट्रेन नंबर22452 चंडीगढ़–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस भी 9 ट्रिप के लिए बदले हुए रूट पर चलेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि आखिरी समय में परेशानी से बचा जा सके.

Published at : 15 Jan 2026 07:00 AM (IST)
