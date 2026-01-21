हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस रूट पर ट्रेन से जाने से पहले जान लें ये अपडेट, इतने दिन तक 14 ट्रेनें कैंसिल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस रूट पर ट्रेन से जाने से पहले जान लें ये अपडेट, इतने दिन तक 14 ट्रेनें कैंसिल

Railways News: इस रूट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है. रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया है. सफर से पहले अपडेट जरूर चेक करें. जिससे आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

Railways News: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जिस पर रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं. किसी के लिए ट्रेन ऑफिस पहुंचने का जरिया है, तो किसी के लिए घर लौटने का सबसे भरोसेमंद साधन. यही वजह है कि रेलवे से जुड़ा हर छोटा अपडेट भी सीधे लाखों लोगों की प्लानिंग पर असर डाल देता है. इसी कड़ी में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. राजनांदगांव–कलमना सेक्शन पर तीसरी रेल लाइन जोड़ने का काम चल रहा है.

जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया गया है. इस प्रोजेक्ट के चलते 24 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे 8 दिनों के लिए 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. सबसे ज्यादा असर लोकल पैसेंजर, मेमू और डेमू ट्रेनों पर पड़ा है. जिनसे रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं. अगर आप भी इस रूट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है.

ये ट्रेनें हुईं प्रभावित

राजनांदगांव–कलमना सेक्शन पर चल रहे काम का सीधा असर कई लोकल और शॉर्ट रूट ट्रेनों पर पड़ा है. रद्द की गई ट्रेनों में तुमसर रोड–तिरोडी, तिरोडी–तुमसर रोड समेत कुल 14 ट्रेनें शामिल हैं. ये ट्रेनें 24 से 31 जनवरी के बीच पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. इसके अलावा 4 डेमू ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी, यानी ये अपने तय अंतिम स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगी. इनमें तुमसर रोड–तिरोडी रूट पर चलने वाली डेमू ट्रेनें भी शामिल हैं. रोजाना इस सेक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को सलाह है कि स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि आखिरी समय पर परेशानी से बचा जा सके.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • तुमसर रोड–तिरोडी पैसेंजर कैंसिल की गई.
  • तिरोडी–तुमसर रोड पैसेंजर कैंसिल की गई.
  • इतवारी–तिरोडी पैसेंजर कैंसिल की गई.
  • तिरोडी–तुमसर रोड पैसेंजर कैंसिल की गई.
  • बालाघाट–इतवारी–तिरोडी मेमू कैंसिल की गई.
  • इतवारी–बालाघाट मेमू दुर्ग–गोंदिया मेमू कैंसिल की गई.
  • गोंदिया–इतवारी मेमू इतवारी–गोंदिया मेमू कैंसिल की गई.
  • गोंदिया–दुर्ग मेमू कैंसिल की गई.
  • डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू कैंसिल की गई.
  • गोंदिया–इतवारी मेमू कैंसिल की गई.
  • इतवारी–गोंदिया मेमू कैंसिल की गई.
  • गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू कैंसिल की गई.

इन ट्रेनों को बीच में रोका जाएगा

  • तुमसर रोड–तिरोडी डेमू बीच में रोकी की जाएगी.
  • तिरोडी–तुमसर रोड डेमू बीच में रोकी की जाएगी.
  • तिरोडी–बालाघाट डेमू बीच में रोकी की जाएगी.
  • बालाघाट–तिरोडी डेमू बीच में रोकी की जाएगी.

Published at : 21 Jan 2026 06:59 AM (IST)
