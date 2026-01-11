ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें, इस रूट की 7 ट्रेनें दो दिन के लिए कैंसिल
Railways News: छत्तीसगढ़ के इस रूट पर सफर करने वालों के लिए जरूरी अलर्ट. रेलवे ने अगले दो दिनों के लिए 7 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया है. यात्रा से पहले अपडेट जरूर चेक करें.
Railways News: भारतीय रेलवे की ओर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया गया है. रेलवे ने 11 और 12 जनवरी को इस रूट पर चलने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. यह कदम हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में चल रहे रोड अंडर ब्रिज निर्माण कार्य की वजह से उठाया गया है. रेलवे के मुताबिक निर्माण के दौरान ट्रैक पर काम किया जाएगा.
जिससे ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरीके से पाॅसिबल नहीं होगा. इसी वजह से दो दिनों तक इस रूट से गुजरने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. ऐसे में जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखे हैं या इस दौरान यात्रा की योजना बना रहे हैं. उनके लिए जरूरी है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें. जिससे आखिरी वक्त पर परेशानी से बचा जा सके.
इन ट्रेनों पर पड़ा असर
रेलवे की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, इस काम का असर कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ा है. 11 जनवरी को गोंदिया–झारसुगड़ा–गोंदिया मेमू पैसेंजर को पूरे रूट पर नहीं चलाया जाएगा, बल्कि इसे बीच रास्ते से ही लौटाया जाएगा. वहीं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से टाटानगर–बिलासपुर एक्सप्रेस 9 से 14 जनवरी तक पूरी तरह कैंसिल रहेगी.
यह भी पढ़ें:प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम
इसके अलावा जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, उनमें रायपुर–बिलासपुर पैसेंजर, कोरबा–रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं. इन रद्द ट्रेनों की वजह से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
कैंसिल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन नंबर 68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन नंबर 68733 गेवरा रोड–बिलासपुर पैसेंजर 11 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन नंबर 58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर 11 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
यह भी पढ़ें:क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
- ट्रेन नंबर 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर 11 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन नंबर 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–रायपुर पैसेंजर 12 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
- ट्रेन नंबर 58202 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 12 जनवरी को कैंसिल रहेगी.
शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजनेट ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 68862 झारसुगुड़ा-गोदिंया पैसेंजर ट्रेन 11 जनवरी को बिलासपुर में कैंसिल रहेगी गोंदिया नहीं जाएगी
- ट्रेन नंबर 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा ट्रेन गोंदिया की जगह 11 जनवरी को बिलासपुर से चलेगी.
यह भी पढ़ें:क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL