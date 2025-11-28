हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बिहार, दिल्ली और हरियाणा के कई रूट पर 24 ट्रेनें कैंसिल

ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बिहार, दिल्ली और हरियाणा के कई रूट पर 24 ट्रेनें कैंसिल

Train Cancelled News: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में कोहरा तेजी से बढ़ रहा है. जिसका असर कई ट्रेनों पर भी होने वाला है. कोहरे के चलते पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को किया है कैंसिल.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Nov 2025 06:57 AM (IST)
Train Cancelled News: देश में ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और उत्तर भारत में कोहरा अब लगातार घना होता जा रहा है. ऐसे हालात में ट्रेनों को सुरक्षित चलाना चुनौती बन जाता है. इसलिए रेलवे ने इस बार तैयारी पहले ही मजबूत कर ली है. 1 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच कई रूट पर बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं. इस दौरान 24 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी.

इसके अलावा 28 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटा दी गई है. जिससे संचालन सही से होता रहे और किसी भी तरह की देरी या दुर्घटना का खतरा कम हो सके. अगर इस दौरान आपने कहीं जाने के लिए टिकट बुक करवा ली है. या फिर कहीं जाने की सोच रहे हैं. तो फिर एक बार रुक जाइए. पहले कैंसिल की गई ट्रेनों की पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही कीजिए कोई प्लान.

घने कोहरे की संभावना को देखते हुए लिया गया फैसला

अगले कुछ दिनों में ट्रेन से कहीं जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जरूरी अपडेट जारी किया गया है. अपडेट के मुताबिक घने कोहरे के चलते 24 नियमित मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. इसके अलावा 28 ट्रेनें अब कम फ्रीक्वेंसी में चलेंगी. खासकर प्रयागराज-टूंडला सेक्शन में कोहरे की भविष्यवाणी के कारण ट्रेन संचालन में रूकावट आ सकती है.

जिससे बिहार, दिल्ली और हरियाणा के रूट प्रभावित होंगे. पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी  सरस्वती चंद्रा ने बताया कि सर्दियों में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनों के समय पर असर पड़ता है और घंटों की देरी भी हो सकती है. इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपडेटेड टाइमटेबल चेक कर लें.

पूरी तरह कैंसिल की गईं एक्सप्रेस ट्रेनें

  • प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • बरौनी-अंबाला एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • कामाख्या-गया एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस कैंसिल की गई
  • टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस कैंसिल की गई

इन ट्रेनों के ट्रिप किए गए कम 

  • ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस
  • अजमेर-सीलदह एक्सप्रेस
  • हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस
  • कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस
  • भागलपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
  • कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस
  • पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस
  • पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस
  • डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध एक्सप्रेस

Published at : 28 Nov 2025 06:57 AM (IST)
