गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी7 साल की नौकरी के बाद सेना से निकाला गया था जवान, अब विधवा पत्नी को मिलेगी पेंशन

7 साल की नौकरी के बाद सेना से निकाला गया था जवान, अब विधवा पत्नी को मिलेगी पेंशन

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 साल सेवा के बाद मेडिकल आधार पर बाहर हुए सैनिक की विधवा को पेंशन देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 10 साल की सेवा पूरी न होना अकेले पेंशन खारिज करने का आधार नहीं है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Sep 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना से सात साल की सेवा के बाद मेडिकल आधार पर बाहर किए गए एक सैनिक की विधवा को पेंशन से जुड़ी राहत देने के फैसले को जारी रखने का आदेश सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि केवल 10 साल की सेवा पूरी न होने के आधार पर इनवैलिड पेंशन के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है.

1971 में सेना में भर्ती हुए थे हकम सिंह

यह मामला हकम सिंह नाम के जवान का है, जो 18 अगस्त साल 1971 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. करीब सात साल की सेवा के बाद 1978 में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते सेवा में से बाहर कर दिया गया था. उस समय उन्हें इनवैलिड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी गई थी, लेकिन पेंशन को लेकर विवाद जारी बना रहा.

सैनिक हकम सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पेंशन का लाभ पाने के लिए आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का रुख किया. फरवरी 2025 में ट्रिब्यूनल ने सैनिक को इनवैलिड पेंशन और बाद में उनकी पत्नी को फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें- NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?

केंद्र ने 10 साल की सेवा का दिया हवाला

केंद्र सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती पेश करने का फैसला किया. सरकार ने अपना जवाब दिया कि सैनिक ने पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की सेवा पूरी नहीं करी थी. साथ ही सरकार ने बताया कि सैनिक से जुड़े सेवा और मेडिकल रिकॉर्ड 2008 में तय अवधि पूरी होने के बाद नष्ट किए जा चुके थे.

10 साल की शर्त अकेले नहीं बन सकती आधार

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों और पेंशन नियमों का हवाला देते हुए कहा की सेवा से बाहर किए गए कर्मचारी को कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 10 साल की सेवा से कम अवधि के बावजूद इनवैलिड पेंशन मिल सकती है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर ऐसे सैनिक को पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा,बल्कि अन्य जरूरी चीजों का पूरा होना भी आवश्यक है.

42 साल की देरी भी पेंशन से इनकार का आधार नहीं

केंद्र ने यह भी दलील दी कि विधवा ने करीब 42 साल बाद ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए AFT के फरवरी 2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें- ट्रेन का Tatkal टिकट चाहिए? बुकिंग शुरू होने से पहले कर लें ये काम

यह भी देखें- 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Indian Army Legal News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Fastag पोर्ट करने की लिमिट क्या है? एक बार बैंक बदलने के बाद फिर कब तक नहीं बदलेगा?
Fastag पोर्ट करने की लिमिट क्या है? एक बार बैंक बदलने के बाद फिर कब तक नहीं बदलेगा?
यूटिलिटी
Traffic Challan: अब सीधे कोर्ट जाकर रद्द नहीं होगा चालान, आधी रकम भरनी ही होगी
Traffic Challan: अब सीधे कोर्ट जाकर रद्द नहीं होगा चालान, आधी रकम भरनी ही होगी
यूटिलिटी
Train Cancelled: इस रूट पर बदला रेल संचालन, अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनें रद्द
Train Cancelled: इस रूट पर बदला रेल संचालन, अलग-अलग तारीखों में कई ट्रेनें रद्द
यूटिलिटी
NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?
NHAI लाया OneTag, नए FASTag की जरूरत खत्म, कैसे काम करेगा नया फीचर?
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget