7 साल की नौकरी के बाद सेना से निकाला गया था जवान, अब विधवा पत्नी को मिलेगी पेंशन

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना से सात साल की सेवा के बाद मेडिकल आधार पर बाहर किए गए एक सैनिक की विधवा को पेंशन से जुड़ी राहत देने के फैसले को जारी रखने का आदेश सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि केवल 10 साल की सेवा पूरी न होने के आधार पर इनवैलिड पेंशन के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है.



1971 में सेना में भर्ती हुए थे हकम सिंह

यह मामला हकम सिंह नाम के जवान का है, जो 18 अगस्त साल 1971 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. करीब सात साल की सेवा के बाद 1978 में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते सेवा में से बाहर कर दिया गया था. उस समय उन्हें इनवैलिड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दी गई थी, लेकिन पेंशन को लेकर विवाद जारी बना रहा.

सैनिक हकम सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पेंशन का लाभ पाने के लिए आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का रुख किया. फरवरी 2025 में ट्रिब्यूनल ने सैनिक को इनवैलिड पेंशन और बाद में उनकी पत्नी को फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया था.

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केंद्र ने 10 साल की सेवा का दिया हवाला

केंद्र सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती पेश करने का फैसला किया. सरकार ने अपना जवाब दिया कि सैनिक ने पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की सेवा पूरी नहीं करी थी. साथ ही सरकार ने बताया कि सैनिक से जुड़े सेवा और मेडिकल रिकॉर्ड 2008 में तय अवधि पूरी होने के बाद नष्ट किए जा चुके थे.



10 साल की शर्त अकेले नहीं बन सकती आधार



कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों और पेंशन नियमों का हवाला देते हुए कहा की सेवा से बाहर किए गए कर्मचारी को कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 10 साल की सेवा से कम अवधि के बावजूद इनवैलिड पेंशन मिल सकती है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर ऐसे सैनिक को पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा,बल्कि अन्य जरूरी चीजों का पूरा होना भी आवश्यक है.



42 साल की देरी भी पेंशन से इनकार का आधार नहीं

केंद्र ने यह भी दलील दी कि विधवा ने करीब 42 साल बाद ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए AFT के फरवरी 2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया.

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