हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी देकर बाकी बच्चों को बेदखल कर सकता है पिता, कानून के हिसाब से यह कितना सही?

क्या एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी देकर बाकी बच्चों को बेदखल कर सकता है पिता, कानून के हिसाब से यह कितना सही?

Property Rules: प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा सवाल यही है कि क्या पिता अपनी पूरी संपत्ति एक ही बच्चे के नाम कर सकता है. तो बता दें ऐसे में संपत्ति के प्रकार के हिसाब से कानून लागू होता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Feb 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

Property Rules: परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद नया नहीं है. गांव हो या शहर. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पिता अपनी सारी जमीन या संपत्ति सिर्फ एक बेटे के नाम कर सकता है और बाकी बच्चों को बेदखल कर सकता है. कई लोग मान लेते हैं कि जो मालिक है. वही अंतिम फैसला करेगा. लेकिन कानून की तस्वीर इससे थोड़ी अलग है. असल फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस तरह की है. 

क्या वह खुद की कमाई से खरीदी गई है या पुश्तैनी है. इन दोनों हालात में अधिकार अलग अलग तरीके से तय होते हैं. इसलिए भावनाओं या पारिवारिक नाराजगी के आधार पर क्या किसी का हक उससे छीना जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है.

पुश्तैनी संपत्ति में किसका कितना हक?

पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति वह होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही हो. इसमें बेटे और बेटियां दोनों जन्म से हिस्सेदार माने जाते हैं. यहां पिता पूरी जमीन का अकेला मालिक नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि पिता एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एब्सलूट ओनर नहीं है. यानी वह पूरी जमीन अपनी मर्जी से किसी एक बच्चे के नाम नहीं कर सकता.

मान लीजिए परिवार में पिता और तीन बच्चे हैं. ऐसे में संपत्ति के चार हिस्से माने जाएंगे. पिता सिर्फ अपने हिस्से यानी एक चौथाई पर फैसला ले सकता है. बाकी बच्चों के हिस्से पर उसका अधिकार नहीं है. अगर वह पूरी जमीन की वसीयत एक बच्चे के नाम कर भी दे. तो बाकी बच्चे कोर्ट में जाकर अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं.

स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या है नियम?

अब बात करते हैं स्वयं अर्जित संपत्ति की. यह वह संपत्ति है जो पिता ने अपनी कमाई से खरीदी हो. इस तरह की प्रॉपर्टी में मालिक को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है. वह चाहे तो किसी एक बेटे, बेटी या यहां तक कि किसी बाहरी व्यक्ति के नाम भी वसीयत कर सकता है. यहां बाकी बच्चों का जन्म से कोई कानूनी दावा नहीं बनता.लेकिन अगर स्वयं अर्जित संपत्ति के मामले में वसीयत नहीं की गई और पिता का निधन हो जाता है. 

तो फिर सभी कानूनी वारिसों में बराबर बंटवारा होगा. साफ शब्दों में समझें तो पुश्तैनी संपत्ति में सबका अधिकार सुरक्षित है. वहीं लेकिन स्वयं अर्जित संपत्ति में मालिक की मर्जी चलती है. इसलिए प्रॉपर्टी अगर स्वयं अर्जित है तो पिता जिसे चाहे संपत्ति से बेदखल कर सकता है और चाहे किसी के भी नाम कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: जिस वेबसाइट पर कर रहे पेमेंट, वह किसी फ्रॉड की तो नहीं? ये स्टेप्स तुरंत बचा देंगे आपका कीमती पैसा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Ancestral Property Utility News Property Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी देकर बाकी बच्चों को बेदखल कर सकता है पिता, कानून के हिसाब से यह कितना सही?
क्या एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी देकर बाकी बच्चों को बेदखल कर सकता है पिता, कानून के हिसाब से यह कितना सही?
यूटिलिटी
14 साल तक की लड़कियों को कब से लगेंगे HPV के फ्री इंजेक्शन, क्या डॉक्युमेंट्स जरूरी?
14 साल तक की लड़कियों को कब से लगेंगे HPV के फ्री इंजेक्शन, क्या डॉक्युमेंट्स जरूरी?
यूटिलिटी
ऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?
ऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?
यूटिलिटी
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
जनरल नॉलेज
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget