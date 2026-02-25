Property Rules: परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद नया नहीं है. गांव हो या शहर. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पिता अपनी सारी जमीन या संपत्ति सिर्फ एक बेटे के नाम कर सकता है और बाकी बच्चों को बेदखल कर सकता है. कई लोग मान लेते हैं कि जो मालिक है. वही अंतिम फैसला करेगा. लेकिन कानून की तस्वीर इससे थोड़ी अलग है. असल फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस तरह की है.

क्या वह खुद की कमाई से खरीदी गई है या पुश्तैनी है. इन दोनों हालात में अधिकार अलग अलग तरीके से तय होते हैं. इसलिए भावनाओं या पारिवारिक नाराजगी के आधार पर क्या किसी का हक उससे छीना जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है.

पुश्तैनी संपत्ति में किसका कितना हक?

पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति वह होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही हो. इसमें बेटे और बेटियां दोनों जन्म से हिस्सेदार माने जाते हैं. यहां पिता पूरी जमीन का अकेला मालिक नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि पिता एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एब्सलूट ओनर नहीं है. यानी वह पूरी जमीन अपनी मर्जी से किसी एक बच्चे के नाम नहीं कर सकता.

मान लीजिए परिवार में पिता और तीन बच्चे हैं. ऐसे में संपत्ति के चार हिस्से माने जाएंगे. पिता सिर्फ अपने हिस्से यानी एक चौथाई पर फैसला ले सकता है. बाकी बच्चों के हिस्से पर उसका अधिकार नहीं है. अगर वह पूरी जमीन की वसीयत एक बच्चे के नाम कर भी दे. तो बाकी बच्चे कोर्ट में जाकर अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं.

स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या है नियम?

अब बात करते हैं स्वयं अर्जित संपत्ति की. यह वह संपत्ति है जो पिता ने अपनी कमाई से खरीदी हो. इस तरह की प्रॉपर्टी में मालिक को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है. वह चाहे तो किसी एक बेटे, बेटी या यहां तक कि किसी बाहरी व्यक्ति के नाम भी वसीयत कर सकता है. यहां बाकी बच्चों का जन्म से कोई कानूनी दावा नहीं बनता.लेकिन अगर स्वयं अर्जित संपत्ति के मामले में वसीयत नहीं की गई और पिता का निधन हो जाता है.

तो फिर सभी कानूनी वारिसों में बराबर बंटवारा होगा. साफ शब्दों में समझें तो पुश्तैनी संपत्ति में सबका अधिकार सुरक्षित है. वहीं लेकिन स्वयं अर्जित संपत्ति में मालिक की मर्जी चलती है. इसलिए प्रॉपर्टी अगर स्वयं अर्जित है तो पिता जिसे चाहे संपत्ति से बेदखल कर सकता है और चाहे किसी के भी नाम कर सकता है.

