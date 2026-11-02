प्राइवेसी का नया लेवल, बर्थ पर लग्जरी फील, दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर है कमाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom किराया थर्ड एसी ₹1915 से फर्स्ट एसी ₹3030 तक है।

भारतीय रेलवे दिन ब दिन अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास कदम उठा रहा है. इस बीच दिल्ली से वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई है. इस ट्रेन के जरिए यात्रियों का सफर कम समय में तो पूरा होगा ही, इसके अलावा भी इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान दिया गया है. इस ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का है.

दरअसल, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर एक इंफ्लुएंसर ने शेयर किया है. इसमें फर्स्ट एसी कूप की झलक दिखाई गई है. साथ ही इसमें यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं भी दिखाई गई है. खास बात तो ये है कि इस ट्रेन की शुरुआत आज यानी 2 नवंबर से हो रही है.

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ट्रेन की खास सुविधाएं

इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई इंतजाम किए गए हैं जैसे...

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे.

वहीं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं.

साथ ही ट्रेन में बायो-वैक्यूम टॉयलेट हैं.

फर्स्ट एसी में गर्म पानी की शावर की सुविधा भी है.

इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए खास एक्सेसिबिलिटी वॉशरूम हैं.

सामान्य ट्रेनों के मुकाबले इसके बर्थ में एर्गोनोमिक डिजाइन और काफी शानदार मुलायम कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया है.

वहीं कवच सुरक्षा प्रणाली और आग से बचाव के लिए एडवांस फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्मट लगाया गया है.

दिल्ली से वाराणसी के बीच का सफर इस ट्रेन से 9 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा.

प्राइवेसी का रखा है खास ध्यान

इस ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि प्राइवेसी का विशेष ध्यान दिया गया है. इसमें आप दरवाजे की खिड़की को बटन दबाकर धुंधला किया जा सकता है. इससे कूप के अंदर बैठे यात्रियों की प्राइवेसी बनी रहेगी. इसके साथ ही ट्रेन में साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया गया है. वंदे भारत का फर्स्ट एसी कोच दिखने में भी शानदार लग रहा है. ऐसे में अब जानते हैं कि ये ट्रेन हफ्ते में कितने दिन चलने वाली है?

हफ्ते में कितने दिन चलेगी ट्रेन?

वाराणसी से नई दिल्ली के ट्रेन नंबर 27421 हफ्ते में छह दिन चलाई जाएगी. वहीं नई दिल्ली से वाराणसी के बीच ट्रेन नंबर 27422 भी हफ्ते के छह दिन चलाई जाने वाली है.

किराया कितना है?

अगर बात करें किराए कि तो नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत स्लीपर का किराया थर्ड एसी का 1915 रुपये है. वहीं सेकंड एसी का 2470 रुपये और अगर फर्स्ट एसी में सफर करना है तो इसका किराया 3030 है.

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