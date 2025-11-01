इस योजना में मिलता है हर महीने 3000 रुपये पेंशन का वादा, जानें कैसे और कौन जुड़ सकता है इससे

देश में लाखों ऐसे मजदूर हैं जो रोजाना मेहनत करके अपनी कमाई करते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्थायी नौकरी या संस्था नहीं होती, ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं. जैसे रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, निर्माण स्थल के मजदूर, घरेलू कामगार या छोटे दुकानदार. इन लोगों के पास न तो भविष्य निधि यानी PF जैसी सुविधा होती है, न ही पेंशन की व्यवस्था. उम्र बढ़ने पर जब काम करने की ताकत कम हो जाती है तो उनकी आमदनी रुक जाती है और आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) शुरू की है. यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए है जो बुढ़ापे में अपनी सुरक्षा चाहते हैं. इस स्कीम के तहत सरकार मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 की पेंशन देने की गारंटी देती है यानी अगर कोई व्यक्ति अभी से थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करना शुरू करे तो उसे आगे चलकर हर महीने फिक्सड इनकम मिलेगी, जिससे बुढ़ापे में भी आर्थिक सहारा बना रहेगा.

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना?

यह एक वोलंटरी आधारित पेंशन योजना है, यानी इसमें आप अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं और हर महीने कुछ रकम जमा करनी होती है. जितना योगदान आप करेंगे, उतना ही योगदान सरकार भी आपके लिए करेगी. जैसे अगर आप हर महीने 100 जमा करते हैं तो सरकार भी आपके लिए 100 जोड़ेगी. जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको हर महीने 3,000 की फिक्स्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. यह पेंशन आजीवन दी जाएगी. योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत किया जाता है, जिससे आपकी राशि सुरक्षित रहती है.

कौन लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना असंगठित क्षेत्र के उन सभी लोगों के लिए है जिनकी मासिक इनकम 15,000 या उससे कम है. इनमें रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला लगाने वाले, घर में काम करने वाले नौकर या नौकरानी, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, दर्जी, मोची, धोबी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कृषि मजदूर, सामान बनाने वाले, मछुआरे, कूड़ा बीनने वाले, चमड़ा और हस्तशिल्प कार्य करने वाले, मिड-डे मील वर्कर और छोटे दुकानदार शामिल हैं.

कैसे करें आवेदन?

इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है. इसके लिए अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं. वहां आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या OTP से किया जाएगा. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी. वहीं पहली बार की किस्त कैश में जमा करनी होगी फिर बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा चालू कर दी जाएगी ताकि हर महीने की राशि अपने आप कटती रहे. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन कार्ड मिल जाएगा.अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप https://maandhan.in/ वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथ ही योजना की अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 267 6888 पर भी कॉल किया जा सकता है.

