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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPMMY Loan Scheme: खुद का बिजनेस शुरू करना हुआ आसान, सरकार करती है मदद; जानिए कैसे मिलेगा लाभ

PMMY Loan Scheme: खुद का बिजनेस शुरू करना हुआ आसान, सरकार करती है मदद; जानिए कैसे मिलेगा लाभ

Small Business Loan Scheme: सरकार की इस योजना के तहत लोगों को बिना गारंटी लोन देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिसमें महिलाओं और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 03:54 PM (IST)
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  • ऋण लेने वालों में 67% महिलाएं, 51% ओबीसी वर्ग को लाभ मिला।

PMMY Loan: आज बहुत से युवा नौकरी करने की जगह पर खुद का बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं. हालांकि, जानकारी की कमी और पैसों की तंगी होने की वजह से कई लोग अपना खुद का व्यवसाय नहीं कर पाते हैं. इस समस्या में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( PMMY ) उनकी सहायता करता है. इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि, आखिरी 11 वर्षों में अब तक कुल 57.79 करोड़ लोगों को लोन दिया गया हैं. जिसकी कुल राशि 40.07 लाख करोड़ रुपये है. इस योजना ने कई लोगों के खुद का बिजनेस करने के सपने को साकार किया है. आइए जानते हैं, इस बारे में...

आसान है बिजनेस शुरू करना

छोटा कारोबार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक आसान विकल्प बनकर सामने आई है. इस योजना के तहत गैर-कृषि और गैर-सरकारी कामों के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम 20 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.

लोन को जरूरत के हिसाब से चार हिस्सों में बांटा गया है. शिशु लोन (50 हजार तक), किशोर लोन (50 हजार से 5 लाख), तरुण लोन (5 लाख से 10 लाख) और तरुण प्लस (10 लाख से 20 लाख). इन पैसों का इस्तेमाल दुकान, डेयरी या मुर्गी पालन जैसे छोटे बिजनेस के लिए किया जा सकता है. आप भी इस योजना का लाभ लेकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. 

पहली बार बिजनेश करने वालों को मिला सपोर्ट

अपना काम शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए Pradhan Mantri Mudra Yojana ने रास्ता आसान किया है. आंकड़ों के मुताबिक, पहली बार कारोबार शुरू करने वालों को करीब 12.15 करोड़ लोन दिए गए हैं. जिनकी कुल राशि लगभग 12 लाख करोड़ रुपये तक होती है. केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि इस पहल से छोटे कारोबारियों को साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है. जिससे वे कर्ज के जाल में नहीं फंसते हैं. 

महिलाओं बने रही आत्मनिर्भर

इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिल रहा है. आंकड़ों की बात करें तो, लोन लेने वालों की कुल संख्या का 67 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के पास हैं. 38.71 करोड़ लोन महिलाओं को दिए जा चुके हैं. साथ ही 51 प्रतिशत लोन ओबीसी कैटेगरी को दी गई है. 

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Published at : 10 Apr 2026 03:54 PM (IST)
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