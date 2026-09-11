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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPPF या NSC: 5 लाख के निवेश पर कौन देगा ज्यादा रिटर्न?

PPF या NSC: 5 लाख के निवेश पर कौन देगा ज्यादा रिटर्न?

अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं और आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, तो PPF और NSC आपके काम की योजनाएं हैं. दोनों में ब्याज और टैक्स के नियम अलग हैं. जानिए आपके लिए कौन-सा विकल्प बेहतर है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Sep 2026 06:59 PM (IST)
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आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी बचत को ऐसी जगह निवेश करने की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिले. ऐसे में अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं और आप उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करके अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), दोनों ही सरकार समर्थित छोटी बचत योजनाएं हैं. हालांकि, इन दोनों निवेशों की ब्याज दर, लॉक-इन पीरियड और टैक्स के नियम अलग हैं. ऐसे में निवेश करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके लिए PPF बेहतर है या NSC.

फिलहाल जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए इन दोनों योजनाओं की ब्याज दरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. PPF पर 7.1% और NSC पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है. यानी सिर्फ ब्याज दर देखें तो NSC आगे है, लेकिन PPF का ब्याज टैक्स फ्री होने के वजह से तस्वीर थोड़ी अलग हो जाती है. 

5 लाख रुपये पर PPF और NSC में कितना रिटर्न?

अगर आप मौजूदा ब्याज दर को स्थिर मानकर 5 लाख रुपए की तुलना करें, तो NSC में करीब 7,24,520 रुपये और PPF में करीब 7,04,560 रुपये की रकम बन सकती है.

  • PPF की ब्याज दर: 7.1% सालाना 
  • NSC पर ब्याज दर: 7.7% सालाना 
  • PPF में 5 साल बाद अनुमानित रकम: करीब 7,04,560 रुपये
  • NSC में 5 साल बाद अनुमानित रकम: करीब 7,24,520 रुपये
  • NSC का प्री-टैक्स रिटर्न: करीब 2,24,520 रुपये
  • PPF का प्री-टैक्स रिटर्न: करीब 2,04,560 रुपये

ध्यान रखें कि PPF में एकमुश्त 5 लाख रुपये जमा करने का असल उदाहरण नहीं है, क्योंकि एक वित्तीय साल में PPF में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं.

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NSC में निवेश करने के क्या फायदे हैं?

NSC उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो करीब 5 साल की अवधि के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं. इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 साल है और इस पर मिलने वाला ब्याज सालाना कंपाउंड होता है.  फिलहाल इस पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है और इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है. 
इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. हालांकि, NSC से मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है.

PPF क्यों है लंबी अवधि के लिए बेहतर?

PPF को लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है. इसकी मूल अवधि 15 साल होती है, जिसे जरूरत के हिसाब से 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है. इसमें एक वित्तीय साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.

वहीं PPF की मूल मैच्योरिटी अवधि 15 साल है. इसमें आपको तीसरे वित्तीय साल से नियमों के मुताबिक लोन की सुविधा मिल सकती है और सातवें साल से आंशिक निकासी की सुविधा भी मिल सकती है. PPF की सबसे खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होता है.

5 साल के लिए PPF या NSC, कौन है बेहतर?

अगर आपका टारगेट करीब 5 साल के लिए निवेश करना है, तो ब्याज दर के हिसाब से NSC आगे नजर आती है. 7.7% की दर के कारण यह PPF के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न दे सकती है. वहीं, अगर आप लंबी अवधि में टैक्स फ्री रिटर्न के साथ बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो PPF ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Post Office Savings Scheme Ppf Vs Nsc
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