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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीडाकघर की 3 साल की FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानिए मैच्योरिटी रकम

डाकघर की 3 साल की FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानिए मैच्योरिटी रकम

पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम में 2 लाख रुपये 3 साल के लिए जमा कर सुरक्षित तरीके से बचत बढ़ाई जा सकती है. इसमें तय ब्याज के साथ निवेश पर रिटर्न मिलता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह निवेश हो, जहां पैसा सुरक्षित रहे और जरूरत के समय या रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी रकम तैयार हो सके. अगर आप भी बिना किसी जोखिम के अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. 

पोस्ट ऑफिस की TD स्कीम में निवेश करने पर आपको अलग-अलग अवधि चुनने का ऑप्शन मिल सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि निवेश की शुरुआत के समय ही ब्याज दर तय होती है. ऐसे में इसमें एकमुश्त रकम जमा करके तय अवधि तक ब्याज कमाया जा सकता है. अगर आप 3 साल के लिए 2 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको अच्छी रकम मिल सकती है. आइए जानते हैं इस स्कीम में क्या खास है.

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पोस्ट ऑफिस TD में कितने साल के ऑप्शन मिलते हैं?

पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते समय आपको चार अलग-अलग अवधि का ऑप्शन मिलता है. आप अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें से किसी एक अवधि को चुन सकते हैं.

  • 1 साल की TD पर: 6.9% सालाना ब्याज
  • 2 साल की TD पर: 7.0% सालाना ब्याज
  • 3 साल की TD पर: 7.1% सालाना ब्याज
  • 5 साल की TD पर: 7.5% सालाना ब्याज

3 साल की FD में 2 लाख पर कितना मिलेगा ब्याज?

अगर आप पोस्ट ऑफिस की 3 साल यानी 36 महीने की TD में 2 लाख रुपये जमा करते हैं और उसपर 7.1% की सालाना ब्याज दर लागू होती है, तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 47,015 रुपये का ब्याज मिल सकता है.

इस तरह 3 साल की अवधि पूरी होने पर आपकी मूल रकम 2 लाख रुपये और ब्याज करीब 47,015 रुपये होगा. यानी मैच्योरिटी पर कुल रकम करीब 2,47,015 रुपये हो सकती है.

बैंकों से अलग है पोस्ट ऑफिस FD का गणित 

ज्यादातर लोग अपनी बचत को FD में लगाने के लिए सबसे पहले बैंक का ऑप्शन देखते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम भी सुरक्षित निवेश के लिए एक बेहतर ऑप्शन है. बैंक FD में अलग-अलग अवधि के कई ऑप्शन मिलते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस की TD में निवेश के लिए सिर्फ 4 तय अवधि मौजूद हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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POST OFFICE TD Scheme
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