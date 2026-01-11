सरकारी योजना में लोन का मौका, 3 लाख रुपये तक मिल सकती है मदद
PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार की एक खास योजना के तहत लोगों को ट्रेनिंग और सस्ते लोन का मौका मिल रहा है. कौन ले सकता है फायदा और कैसे मिलते हैं 3 लाख रुपये तक?
PM Vishwakarma Yojana: देश में केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2023 में शुरू किया था. इस योजना का मकसद पारंपरिक काम धंधों से जुड़े लोगों को नई पहचान, नई स्किल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना है.
आज बड़ी संख्या में कारीगर और श्रमिक इस योजना से जुड़कर ट्रेनिंग, टूल्स और सस्ते लोन का फायदा उठा रहे हैं. अगर आप भी अपना छोटा काम शुरू करना चाहते हैं या अपने पुराने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए मददगार हो सकती है. खास बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा दी जाती है, वो भी कम ब्याज दर पर.
योजना में क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
पीएम विश्वकर्मा योजना सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है. इसमें सबसे पहले लाभार्थियों को उनके काम से जुड़ी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनकी स्किल और क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकें. ट्रेनिंग के दौरान सरकार की ओर से रोजाना 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है. जिससे सीखते वक्त आमदनी की दिक्कत न हो.
यह भी पढ़ें:क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
इसके अलावा काम के जरूरी औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की टूलकिट सहायता भी मिलती है. लोन की बात करें, तो पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का लोन मिलता है, जिसे 18 महीनों में चुकाना होता है. समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए मिल सकता है. इस तरह कुल मिलाकर 3 लाख रुपये तक की मदद मिलती है.
यह भी पढ़ें:प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम
किसे मिलता है 3 लाख रुपये तक का लोन?
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन उन्हीं लोगों को मिलता है, जो पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं और अपना खुद का काम शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं. इस योजना में 18 तरह के ट्रेड शामिल किए गए हैं. इनमें फिशिंग नेट बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, अस्त्रकार, पत्थर तराशने वाले, मूर्तिकार, मोची और जूता बनाने वाले कारीगर, पत्थर तोड़ने वाले, धोबी, दर्जी, लोहार, नाव निर्माता और मालाकार जैसे काम शामिल हैं. इस योजना के तहत मिलने वाला लोन करीब 5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है. अगर आप इनमें से किसी भी पेशे से जुड़े हैं और जरूरी पात्रता पूरी करते हैं, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: NPS वात्सल्य के नियम बदले, अब इन दो कामों के लिए निकाल सकेंगे पैसे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL