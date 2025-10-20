हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइन लोगों को मिलेगा 3 लाख रुपये का लोन, जानिए आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं

इन लोगों को मिलेगा 3 लाख रुपये का लोन, जानिए आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं

PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के इन कारीगरों को ट्रेनिंग के साथ कम ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन की सुविधा मिलती है. जान लें कैसे कर सकते हैं आवेदन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Oct 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं शुरू करती है. जिससे हर वर्ग के लोग आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें. इन योजनाओं का फायदा किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों तक को मिलता है. इसी तरह सरकार ने पिछले साल एक खास योजना शुरू की थी. जिसमें लोगों को अपने हुनर को निखारने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी मिलती है. 

इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. इस स्कीम का मकसद उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो पारंपरिक काम करते हैं. सरकार चाहती है कि यह लोग अपने हुनर को नए स्तर तक ले जाकर खुद का काम शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें. चलिए बताते हैं किसे और कैसे मिल सकता है इस योजना में फायदा.

क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना?

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना खास तौर पर देश के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है.  जो लोग किसी पारंपरिक काम में जुड़े हैं. उन्हें इस योजना के ज़रिए ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान डेली स्टाइपेंड मिलता है. और ट्रेनिंग के बाद सरकार 15 हजार रुपये तक का टूलकिट के लिए देती है. 

जिससे वह अपने काम के लिए जरूरी औजार खरीद सकते हैं. इसके बाद उन्हें 1 लाख रुपये तक का पहला लोन और 2 लाख रुपये तक का दूसरा लोन दिया जाता है. इन लोन पर ब्याज दर सिर्फ 5% रखी गई है. जबकि सामान्य तौर पर बैंकों में यह दर 10 से 12 प्रतिशत तक होती है. 

यह भी पढ़ें: पिता ने पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी तो क्या दावा ठोक सकते हैं बच्चे, कैसे मिलेगा अधिकार?

इन लोगों को मिलता है फायदा 

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत देश के 18 तरह के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को फायदा दिया जाता है. इनमें वे लोग शामिल हैं जो अपने हाथों के हुनर से काम करते हैं. जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, मोची, दर्जी, नाई, बुनकर, हथकरघा बुनकर, टोकरी बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, चर्मकार, ताला-चाबी बनाने वाले, नाव बनाने वाले, पत्थर तराशने वाले और खिलौने या सजावटी सामान बनाने वाले कारीगर.

 इन सभी लोगों को इस योजना के तहत ट्रेनिंग, मार्डन टूलकिट और बहुत कम ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. सरकार का मकसद है कि यह लोग अपने पारंपरिक काम को नई तकनीक से जोड़कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बनें.

यह भी पढ़ें: मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया

कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा

अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है. तो उसे पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपने काम का प्रमाण पत्र जरूरी है. आवेदन के बाद सरकार द्वारा जांच की जाती है और पात्र लोगों को ट्रेनिंग और लोन की सुविधा दी जाती है. 

इस स्कीम में पारंपरिक हुनर को बढ़ावा दिया जाता है. छोटे कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय रोजगार को मजबूत करने का काम किए जाते हैं. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में देश के लाखों कारीगर इस योजना से जुड़ें और अपने हुनर से कमाई कर सकें. अब तक देशभर में हजारों लोग इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं

यह भी पढ़ें: कभी भी लो फ्लाइट टिकट... किराया रहेगा बराबर, हवाई यात्रा के लिए कमाल की है ये स्कीम, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

Published at : 20 Oct 2025 07:36 PM (IST)
Tags :
Government Scheme Utility News PM Vishwakarma Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
महाराष्ट्र में नमाज विवाद पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, हिंदू संगठनों पर बोले- 'अपनी मानसिकता...'
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
हेल्थ
Early Signs of Liver disease: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget