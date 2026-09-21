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छत पर लगाएं सोलर पैनल, दिल्ली में बिजली योजना का पोर्टल शुरू, कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

आज से दिल्ली में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हो गई है. इसमें कैसे रजिस्टर करना है और इस योजना का लाभ कौन- कौन ले सकते है, यहां से जानें.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 21 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और हर महीने आने वाले बिजली बिल से राहत पाना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है. इस पोर्टल पर लोग घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली सरकार के दिल्ली सोलर पोर्टल के मुताबिक, सोलर एप्लीकेशन जमा करने की सुविधा 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो गई है यानी आज से दिल्ली के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

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कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
इसके लिए आपको दिल्ली सरकार के आधिकारिक दिल्ली सोलर पोर्टल पर जाना होगा. पोर्टल पर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर में जाकर पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान आपको अपने बिजली कनेक्शन और सोलर इंस्टॉलेशन से जुड़ी जानकारी देनी होगी. 

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कितनी मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना में केंद्र सरकार के तरफ से सब्सिडी मिलती है. घरेलू उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है. वहीं 2 से 3 किलोवाट की पर 18,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी है. 3 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले सिस्टम के लिए टोटल केंद्रीय सब्सिडी 78,000 रुपए तक की है.  

दिल्ली सरकार भी दे रही है अलग सब्सिडी

वैसे दिल्ली में सिर्फ केंद्र की सब्सिडी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिलेगी. दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की राज्य सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपए है. इसके अलावा रूफटॉप सोलर से बिजली पैदा करने पर GBI का भी प्रावधान है. 3 किलोवाट तक के घरेलू सिस्टम के लिए ये 3 रुपए प्रति यूनिट है. 3 किलोवाट से ज्यादा और 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए ये 2 रुपए प्रति यूनिट है. 

1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने का खर्च कितना है, कब तक वसूल होते हैं पैसे?

कितने किलोवाट का सोलर पैनल सही है?

अगर घर में महीने में 0 से 150 यूनिट बिजली खर्च होती है तो 1 से 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम उपयुक्त हो सकता है. 150 से 300 यूनिट की खपत के लिए 2 से 3 किलोवाट और 300 यूनिट से ज्यादा खपत के लिए 3 किलोवाट से ऊपर का सिस्टम लगाया जा सकता है. पोर्टल पर एक सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर भी दिया गया है. 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 21 Sep 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Solar Panel PM Surya Ghar Yojana
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