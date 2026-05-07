PM Kisan Yojana Latest News: यह तो सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान योजना के जरिए सालाना किसानों को 6 हजार रुपये मिलते हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ अब किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम किसान सम्मान योजना के तहत एक ही घर के पिता और बेटे दोनों को 12,000 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं.

जानकारी के मुताबिक, अगर दोनों विभिन्न परिवार के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और साथ ही दोनों के ज़मीन भी अलग हो तो तभी इसका फायदा मिल सकता है. इसके साथ ही इस योजना से जुड़े हुए कई नियमों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है.

देश का विकास किसानों पर क्यों है निर्भर?

करोड़ों भारतीयों का पेट भरने वाले किसान इस देश को नया जीवनदान देने का काम करते हैं. भीषण गर्मी, सर्दी फिर चाहे बरसात ही क्यों न हो हर मौसम में किसान कड़ी मेहनत कर लोगों को भोजने देते हैं. लेकिन, सही समय पर फसल के नहीं पकने की वजह से देशभर में लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं. इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की ताकि ज्यादा से ज्यादा इस देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ पात्र किसानों को ही हर साल सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों के खातों में जाने वाली यह राशि उनके खेती से जुड़े खर्चों को संभालने का काम करती है. इस योजना के तहत छोटे किसानों की बड़ी मदद की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सके. केंद्र सराकर DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है.

देश के किसान कर रहे 23वीं किस्त का इंतजार

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब देशभर के किसानों के खातों में 22वीं किस्त भेजी जा चुकी है. हांलाकि, अब करोड़ों किसानों 23वीं किस्त का बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पीएम किसान सम्मान योजना के कुछ सख्त नियमों के मुताबिक, परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का जमकर फायदा उठा सकता है. गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई तो सरकार द्वारा न सिर्फ राशि वापस ली जाएगी बल्कि हरकत करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

किसान इस योजना का कैसें उठा सकते हैं फायदा?

तो वहीं, अगर किसानों को इस योजना का फायदा उठाना है तो उसके लिए किसान के नाम पर एक अलग से खेजी योग्य जमीन का होना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इतना ही नहीं, किसानों को समय-समय पर ज़मीन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को अपडेट रखना अनिवार्य होगा.

पीएम किसान सम्मान योजना के नियमों के तहत सभी किसानों को KYC कराना होगा. इसके साथ ही किसानों का एक तरह से वेरिफिकेशन भी किया जाएगा. बैंक खाते को आधार के साथ लिंक करने के अलावा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) को समय-समय पर चालू रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है ताकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में राशि पहुंचाई जा सके.

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योजना में कुछ लोगों को क्यों किया गया बाहर?

हांलाकि, इस योजना के तहत सरकार ने अपने भी अलग से कुछ नियम बनाए हैं. जहां, इस योजना के तहत कुछ लोगों को पूरी तरह से सातफ बाहर कर दिया गया है. उच्च पदों पर काम करने वाले व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर समते ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों को सरकार ने इस योजना से नहीं जोड़ा है.

इतना ही नहीं, सख्त नियमों के मुताबिक 10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. ऊंचे पदों पर काम करने वाला अगर आवेदन करता है तो सरकार तुरंत ही उसके आवेदन को रद्द कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है.

क्या पिता और पुत्र दोनों ले सकतें हैं इस योजना का लाभ?

बहुत सारे किसान परिवार में यह गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पिता और पुत्र दोनों को इस योजना का फायदा मिल सकता है या फिर नहीं. पीएम किसान सम्मना निधि योजना के नियमों के मुताबिक, अगर पिता और पुत्र दोनों एक ही परिवार में रहते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकता है. इसलिए लाभ लेने से पहले इस बात का खाय ध्यान रखें की अपनी पारिवारिक स्थिति और दस्तावेजों की स्थिति पूरी तरह से साफ होना बेहद ही जरूरी है.

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