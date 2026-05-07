हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Kisan Yojana: क्या एक ही घर में दो लोग ले सकते हैं एक जैसी सरकारी योजना का लाभ, पिता-बेटे को कैसे मिलेंगे 12000?

PM Kisan Yojana: क्या एक ही घर में दो लोग ले सकते हैं एक जैसी सरकारी योजना का लाभ, पिता-बेटे को कैसे मिलेंगे 12000?

PM Kisan Yojana Latest Update: मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत छोटे किसानों की आर्थिक मदद की जा रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 07 May 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana Latest News: यह तो सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान योजना के जरिए सालाना किसानों को 6 हजार रुपये मिलते हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ अब किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम किसान सम्मान योजना के तहत एक ही घर के पिता और बेटे दोनों को 12,000 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं. 
जानकारी के मुताबिक, अगर दोनों विभिन्न परिवार के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और साथ ही दोनों के ज़मीन भी अलग हो तो तभी इसका फायदा मिल सकता है. इसके साथ ही इस योजना से जुड़े हुए कई नियमों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है. 

देश का विकास किसानों पर क्यों है निर्भर?

करोड़ों भारतीयों का पेट भरने वाले किसान इस देश को नया जीवनदान देने का काम करते हैं. भीषण गर्मी, सर्दी फिर चाहे बरसात ही क्यों न हो हर मौसम में किसान कड़ी मेहनत कर लोगों को भोजने देते हैं. लेकिन, सही समय पर फसल के नहीं पकने की वजह से देशभर में लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं. इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की ताकि ज्यादा से ज्यादा इस देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके. 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ पात्र किसानों को ही हर साल सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों के खातों में जाने वाली यह राशि उनके खेती से जुड़े खर्चों को संभालने का काम करती है. इस योजना के तहत छोटे किसानों की बड़ी मदद की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सके. केंद्र सराकर DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है.  

देश के किसान कर रहे 23वीं किस्त का इंतजार

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब देशभर के किसानों के खातों में 22वीं किस्त भेजी जा चुकी है. हांलाकि, अब करोड़ों किसानों 23वीं किस्त का बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पीएम किसान सम्मान योजना के कुछ सख्त नियमों के मुताबिक, परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का जमकर फायदा उठा सकता है. गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई तो सरकार द्वारा न सिर्फ राशि वापस ली जाएगी बल्कि हरकत करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. 

किसान इस योजना का कैसें उठा सकते हैं फायदा?

तो वहीं, अगर किसानों को इस योजना का फायदा उठाना है तो उसके लिए किसान के नाम पर एक अलग से खेजी योग्य जमीन का होना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इतना ही नहीं, किसानों को समय-समय पर ज़मीन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को अपडेट रखना अनिवार्य होगा. 

पीएम किसान सम्मान योजना के नियमों के तहत सभी किसानों को KYC कराना होगा. इसके साथ ही किसानों का एक तरह से वेरिफिकेशन भी किया जाएगा. बैंक खाते को आधार के साथ लिंक करने के अलावा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) को समय-समय पर चालू रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है ताकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में राशि पहुंचाई जा सके. 

हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी

योजना में कुछ लोगों को क्यों किया गया बाहर?

हांलाकि, इस योजना के तहत सरकार ने अपने भी अलग से कुछ नियम बनाए हैं. जहां, इस योजना के तहत कुछ लोगों को पूरी तरह से सातफ बाहर कर दिया गया है. उच्च पदों पर काम करने वाले व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर समते ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों को सरकार ने इस योजना से नहीं जोड़ा है. 
इतना ही नहीं, सख्त नियमों के मुताबिक 10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. ऊंचे पदों पर काम करने वाला अगर आवेदन करता है तो सरकार तुरंत ही उसके आवेदन को रद्द कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है. 

क्या पिता और पुत्र दोनों ले सकतें हैं इस योजना का लाभ?

बहुत सारे किसान परिवार में यह गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पिता और पुत्र दोनों को इस योजना का फायदा मिल सकता है या फिर नहीं. पीएम किसान सम्मना निधि योजना के नियमों के मुताबिक, अगर पिता और पुत्र दोनों एक ही परिवार में रहते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल  सकता है. इसलिए लाभ लेने से पहले इस बात का खाय ध्यान रखें की अपनी पारिवारिक स्थिति और दस्तावेजों की स्थिति पूरी तरह से साफ होना बेहद ही जरूरी है.

बुजुर्गों की मौज! FD पर अब मिलेगा 8.75% तक का ब्याज, जानें सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक

Published at : 07 May 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PM Kisan Yojana: क्या एक ही घर में दो लोग ले सकते हैं एक जैसी सरकारी योजना का लाभ, पिता-बेटे को कैसे मिलेंगे 12000?
क्या एक ही घर में दो लोग ले सकते हैं एक जैसी सरकारी योजना का लाभ, पिता-बेटे को कैसे मिलेंगे 12000?
यूटिलिटी
Hantavirus: हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी
हंतावायरस अलर्ट! क्या फ्लाइट्स लेने पर है कोई बैन? ट्रैवल इंश्योरेंस का रखें ध्यान, पढ़ें जरूरी जानकारी
यूटिलिटी
Senior Citizens FD Rates: बुजुर्गों की मौज! FD पर अब मिलेगा 8.75% तक का ब्याज, जानें सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक
बुजुर्गों की मौज! FD पर अब मिलेगा 8.75% तक का ब्याज, जानें सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक
यूटिलिटी
Petrol-Diesel: पेट्रोल-डीजल का संकट! अभी कितना फ्यूल अपने घर में रख सकते हैं आप, जानें कानूनी सीमा, वरना होगी जेल
पेट्रोल-डीजल का संकट! अभी कितना फ्यूल अपने घर में रख सकते हैं आप, जानें कानूनी सीमा, वरना होगी जेल
Advertisement

वीडियोज

Vijay की GOAT फिल्म का सीन वायरल, ‘TN07 CM 2026’ नंबर प्लेट ने बढ़ाई CM बनने की चर्चा
Citadel Season 2 Review: प्रियंका चोपड़ा का दमदार अंदाज, लेकिन सीरीज रही Confusing
Bollywood News: Shahrukh Khan की 'King' के Leak हुए Scenes! |
TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Govt Formation Row: राज्यपाल ने किया बंगाल कैबिनेट बर्खास्त, क्या अब ममता सीएम हैं या नहीं, जानें
राज्यपाल ने किया बंगाल कैबिनेट बर्खास्त, क्या अब ममता सीएम हैं या नहीं, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
आईपीएल 2026
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म
साउथ सिनेमा
600 करोड़ कमाकर बनाया हाईएस्ट ग्रॉसर रिकॉर्ड, Vijay की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था
600 करोड़ कमाकर बनाया हाईएस्ट ग्रॉसर रिकॉर्ड, Vijay की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था
बिजनेस
21000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 30 लाख तक का रिटर्न, क्या है वायरल खबर की सच्चाई? सरकार ने बताया
21000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 30 लाख तक का रिटर्न, क्या है वायरल खबर की सच्चाई? सरकार ने बताया
इंडिया
स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट
स्कॉर्पियों की ओवरटेकिंग, बाइक की एंट्री और फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की यूं लिखी गई स्क्रिप्ट
जनरल नॉलेज
Bengal Election: कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?
कैसे सोशल मीडिया बना बंगाल में ममता के हार की वजह, तकनीक कैसे तय कर रही नेताओं की किस्मत?
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget