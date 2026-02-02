बस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. यह योजना अब तक करोड़ों किसानों के लिए भरोसेमंद सहारा बन चुकी है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल भर में 6000 रुपये की मदद सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. जो तीन बराबर किस्तों में मिलती है. अब तक योजना की कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं.

अब किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी है. किस्त जारी होने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है या नहीं. कई बार छोटी सी गलती के चलते पैसा अटक जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे कुछ आसान स्टेप फॉलो करके अपना स्टेटस देख सकते हैं और समय रहते जरूरी सुधार कर सकते हैं. इससे किस्त मिलने में कोई रुकावट नहीं आती.

ऐसे घर बैठे चेक करें अपना स्टेटस

घर बैठे किसान योजना में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर Know Your Status का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो Know Your Registration Number पर क्लिक करके मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से इसे पता कर सकते हैं.

इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें और Get Details पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी. इससे पता चल जाता है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट है या नहीं और अगली किस्त मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है.

यह भी पढ़ें: SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?

कब आएगी 22वीं किस्त?

21वीं किस्त के बात अब किसानों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कब आएगी 22वीं किस्त. सामान्य तौर पर इस योजना में चार महीनों के अंतराल पर जारी की जाती हैं और पिछली किस्तों के पैटर्न को देखें तो अगली किस्त उसी हिसाब से आने की उम्मीद रहती है. पिछली किस्त नंवबर में जारी हो गई थी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के युवाओं को सरकार दे रही बिना ब्याज के 10 लाख रुपये, जानें कौन उठा सकता है फायदा?

इस हिसाब से देखें तो 22वीं किस्त फरवरी के महीने में जारी हो सकती है. सरकार लाभार्थियों का डाटा वेरिफिकेशन, ई केवाईसी और बैंक लिंकिंग की जांच पूरी करने के बाद ही किस्त जारी करती है. जिन किसानों की जानकारी सही है. उन्हें राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी. इसलिए किस्त से पहले अपना स्टेटस चेक करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: बस 210 रुपये से शुरू करें निवेश, हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जान लें काम की बात