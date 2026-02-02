बस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले किसान घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर लें. ई केवाईसी के सही यह जानकारी तो किस्त बिना रुकावट खाते में आएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Feb 2026 02:38 PM (IST)
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना  चलाई जा रही है. यह योजना अब तक करोड़ों किसानों के लिए भरोसेमंद सहारा बन चुकी है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल भर में 6000 रुपये की मदद सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. जो तीन बराबर किस्तों में मिलती है. अब तक योजना की कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं.

अब किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी है. किस्त जारी होने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है या नहीं. कई बार छोटी सी गलती के चलते पैसा अटक जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे कुछ आसान स्टेप फॉलो करके अपना स्टेटस देख सकते हैं और समय रहते जरूरी सुधार कर सकते हैं. इससे किस्त मिलने में कोई रुकावट नहीं आती.

ऐसे घर बैठे चेक करें अपना स्टेटस

घर बैठे किसान योजना में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर Know Your Status का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो Know Your Registration Number पर क्लिक करके मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से इसे पता कर सकते हैं. 

इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें और Get Details पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी. इससे पता चल जाता है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट है या नहीं और अगली किस्त मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है.

कब आएगी 22वीं किस्त?

21वीं किस्त के बात अब किसानों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कब आएगी 22वीं किस्त. सामान्य तौर पर इस योजना में चार महीनों के अंतराल पर जारी की जाती हैं और पिछली किस्तों के पैटर्न को देखें तो अगली किस्त उसी हिसाब से आने की उम्मीद रहती है. पिछली किस्त नंवबर में जारी हो गई थी. 

इस हिसाब से देखें तो 22वीं किस्त फरवरी के महीने में जारी हो सकती है. सरकार लाभार्थियों का डाटा वेरिफिकेशन, ई केवाईसी और बैंक लिंकिंग की जांच पूरी करने के बाद ही किस्त जारी करती है. जिन किसानों की जानकारी सही है. उन्हें राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी. इसलिए किस्त से पहले अपना स्टेटस चेक करना जरूरी है.

Published at : 02 Feb 2026 02:32 PM (IST)
