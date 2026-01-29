किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?

PM Kisan Yojana 22th Installment: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं. तो 22वीं किस्त को लेकर आपके मन में भी यही सवाल होगा कि पैसा आएगा या नहीं. हर किस्त से पहले लाखों किसानों के अकाउंट में रकम अटक जाती है. क्योंकि कई जरूरी जानकारी पूरी नहीं होती है. सरकार इस योजना के तहत हर साल तीन बार 2000-2000 रुपये सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में भेजती है.

फिलहाल करोड़ों किसान इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं. लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है. जो योजना की शर्तों को पूरा करते हैं. ऐसे में 22वीं किस्त से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि कहीं आपका नाम उन किसानों की लिस्ट में तो नहीं. जिन्हें अगली किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे. जान लीजिए किन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे तो साथ में चेक करें अपना भी स्टेटस.

इन किसानों को नहीं मिलेंगे किस्त के पैसे

देश में कई करोड़ किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त दी जाती है. लेकिन बहुत से किसानों को यह किस्त मिल नहीं पाती. जिसके पीछे ज्यादातर वजह अधूरी जानकारी होती है. जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है. उनकी किस्त रोकी जा सकती है. इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, गलत अकाउंट नंबर, नाम में गड़बड़ी या आईएफएससी कोड की गलती भी पेमेंट फेल होने की बड़ी वजह बनती है. कई मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अपडेट न होने पर भी किसान अपात्र माने जा सकते हैं.

सरकार साफ कर चुकी है कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही मिलेगा. अगर किसी किसान की पात्रता पर सवाल है या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है. तो उसका नाम लाभार्थियों की सूची से हट सकता है. यही वजह है कि हर किस्त से पहले स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी हो गया है. जिससे समय रहते सुधार कराया जा सके और पैसा अटकने से बच जाए.

स्टेटस कैसे चेक करें?

अपना स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. चाहें तो पीएम किसान मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. होम पेज पर Know Your Status का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा.

अगर नंबर याद नहीं है तो Know Your Registration Number पर जाकर मोबाइल नंबर या आधार के जरिए उसे निकाल सकते हैं.रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और Get Details पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, जिसमें यह साफ दिखेगा कि किस्त आएगी या नहीं और अगर नहीं आएगी तो वजह क्या है.

कब आएगी 22वीं किस्त?

नवंबर में 21वीं किस्त आई थी. ऐसे में फरवरी के आसपास अगली किस्त आने की संभावना मानी जा रही है. हालांकि अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए बेहतर यही है कि किसान अभी से अपना स्टेटस चेक कर लें और अगर कोई कमी दिखे तो तुरंत उसे ठीक कराएं.

