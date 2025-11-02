सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: देश में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी बेहद कम है. ऐसे में अगर घर के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए. तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है. ऐसी स्थिति में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की है. इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इस योजना की शुरुआत साल 2015 में केंद्र सरकार ने की थी.

जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी बीमा का लाभ उठा सकें. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकता है. यह राशि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार या नॉमिनी को दी जाती है. चलिए आपको बताते हैं कौन और कैसे कर सकता है इस योजना में आवेदन.

क्या हैं इस स्कीम के फायदे?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब जरूरतमंद वर्ग के लिए काफी अच्छी है. योजना में 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपको हर साल 436 रुपये का मामूली प्रीमियम भरना होता है. यह रकम आपके बैंक खाते से अपने आप ऑटो डेबिट हो जाती है.

इस स्कीम के तहत एक साल का टर्म लाइफ कवर मिलता है, जो 1 जून से 31 मई तक मान्य होता है. अगर बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है. यह रकम परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. बीमा राशि मिलने से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च या अन्य जरूरी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं.

कैसे कर सकते हैं स्कीम में आवेदन?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती. आप सीधे अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं. बैंक में आपको इस योजना का फॉर्म भरना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. आवेदन के बाद बैंक द्वारा आपका बीमा एक्टिव कर दिया जाता है और हर साल निर्धारित प्रीमियम अपने आप खाते से कटता रहता है.

