हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा

सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: देश में गरीब-जरूरतमंद लोगों के लिए फायदेमंद सरकारी स्कीम. जिसमें मामूली रकम जमा कर आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं. जान लें आवेदन की प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: देश में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी बेहद कम है. ऐसे में अगर घर के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाए. तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है. ऐसी स्थिति में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की है. इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. इस योजना की शुरुआत साल 2015 में केंद्र सरकार ने की थी.

जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी बीमा का लाभ उठा सकें. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकता है. यह राशि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार या नॉमिनी को दी जाती है. चलिए आपको बताते हैं कौन और कैसे कर सकता है इस योजना में आवेदन.

क्या हैं इस स्कीम के फायदे?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब जरूरतमंद वर्ग के लिए काफी अच्छी है. योजना में 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपको हर साल 436 रुपये का मामूली प्रीमियम भरना होता है. यह रकम आपके बैंक खाते से अपने आप ऑटो डेबिट हो जाती है.

यह भी पढ़ें: कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता

इस स्कीम के तहत एक साल का टर्म लाइफ कवर मिलता है, जो 1 जून से 31 मई तक मान्य होता है. अगर बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है. यह रकम परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. बीमा राशि मिलने से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च या अन्य जरूरी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: फास्टैग KYV के लिए अब नहीं अपलोड करनी होगी कार की साइड फोटो, बस ऐसे चल जाएगा काम

कैसे कर सकते हैं स्कीम में आवेदन?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती. आप सीधे अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं. बैंक में आपको इस योजना का फॉर्म भरना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. आवेदन के बाद बैंक द्वारा आपका बीमा एक्टिव कर दिया जाता है और हर साल निर्धारित प्रीमियम अपने आप खाते से कटता रहता है.

यह भी पढ़ें: मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?

Published at : 02 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Tags :
Insurance Scheme Utility News Pm Jeevan Jyoti Bima Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
विश्व
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget