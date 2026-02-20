शहर के किन अस्पतालों में मिलेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे करें पता

Ayushman Empanelled Yojana: देश में कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हेल्थ कवर के मामले में आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम के तौर पर उभरी है. अगर आप इस योजना के तहत पात्र हैं और आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है. तो बड़े इलाज के खर्च की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाती है. आप बिना पैसों की चिंता किए इलाज करवाने जा सकते हैं.

लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि उनके शहर में कौन से अस्पताल इस स्कीम के तहत कैशलेस इलाज देते हैं. हर अस्पताल इस योजना से जुड़ा नहीं होता. इसलिए इलाज शुरू करने से पहले यह कन्फर्म करना जरूरी है कि चुना गया अस्पताल योजना में रजिस्टर्ड है या नहीं. सही जानकारी होने पर आप बिना जेब से पैसे खर्च किए बेहतर इलाज का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे चेक करें कौनसे अस्पताल शामिल हैं कौनसे नहीं.

अपने शहर के रजिस्टर्ड अस्पताल कैसे चेक करें?

आपके शहर का कौन सा अस्पताल योजना से जुड़ा है. यह पता करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट National Health Authority के पोर्टल pmjay.gov.in पर जाना होगा. वहां Find Hospital ऑप्शन पर क्लिक करके राज्य, जिला और अस्पताल का टाइप चुनना होता है. जानकारी भरते ही आपके शहर के रिजस्टर्ड सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट सामने आ जाएगी.

इसके अलावा आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या आधिकारिक मोबाइल एप के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं. सही अस्पताल चुनकर ही इलाज शुरू करें. जिससे आपको योजना का पूरा लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके.

आयुष्मान कार्ड से कैसे मिलता है फायदा?

आयुष्मान कार्ड के तहत हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलता है. यह लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर में रिन्यू होती है . यानी गंभीर बीमारी, सर्जरी या अस्पताल में भर्ती होने की सिचुएशन में इलाज का खर्च 5 लाख की लिमिट तक सरकार उठाती है.

इस कवर में कई तरह की मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं. जिनमें ऑपरेशन, दवाएं, टेस्ट और अस्पताल में रहने का खर्च भी शामिल हो सकता है. खास बात यह है कि यह सुविधा कैशलेस मोड में मिलती है. मरीज या परिवार को पहले पैसे नहीं देने पड़ते हैं. लेकिन जरूरी है कि अस्पताल योजना के नेटवर्क में शामिल हो.

