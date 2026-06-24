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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree AC: आधार कार्ड पर पाएं एक मुफ्त AC, पीएम मोदी ने की स्कीम की घोषणा? जानें PIB ने क्या बताया है

Free AC: आधार कार्ड पर पाएं एक मुफ्त AC, पीएम मोदी ने की स्कीम की घोषणा? जानें PIB ने क्या बताया है

Free AC Scheme: सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फ्री में एसी बांटने की स्कीम के बारे में बता रहे हैं. जानते हैं इस वायरल वीडियो की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 24 Jun 2026 09:20 PM (IST)
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Free AC Scheme: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया ही खबरों का जरिया आजकल के समय में बन गया है. इस पर शेयर किए जाने वाले वीडियो और फोटोज पर लोग तुरंत भरोसा भी कर लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी एक स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं. जिसके तहत लोगों को फ्री एसी बांटे जाएंगे, आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई.

कैसा वीडियो हो रहा वायरल?
दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं. जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से लोगों को आधार कार्ड दिखाए जाने पर एसी फ्री में बांटा जा रहा है. अब खुद सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी है.

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फ्री एसी का सच
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे की सच्चाई बताई है. पीआईबी के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है, वीडियो पर बड़े अक्षरों में लिखा है FAKE. इसका मतलब है कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया जा रहा है कि आधार कार्ड के जरिए सभी को मुफ्त एयर कंडीशनर (एसी) दिया जाएगा'.

आगे वीडियो की सच्चाई उजागर करते हुए लिखा गया है, 'PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से बनाया गया फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. सतर्क रहें. आकर्षक और लुभावने दावों के झांसे में न आएं और ऐसे संदेशों को आगे न भेजें. केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए myscheme.gov.in वेबसाइट पर जाएं'

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इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी किसी भी योजना के बारे में पुख्ता जानकारी सरकारी वेबसाइट्स के जरिए ही ले. तो वहीं ऐसी किसी भी संदिग्ध खबर की सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए PIB Fact Check से संपर्क करें. इसके साथ ही इस एजेंसी का व्हॉट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 24 Jun 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
PM Modi PIB Fact Check VIRAL VIDEO Free AC
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