मोदी सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों को देगी EV साइकिल, क्या PM ने किया ऐसी योजना का एलान?

PM Modi EV Bicycles Viral Video: भारत सरकार की तरफ से गरीब, बेसहारा, महिलाओं बच्चों के लिए अलग- अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनके जरिए ऐसे लोगों को कई सारे लाभ भी दिए जाते हैं. ऐसी ही एक योजना के बारे में हाल ही में लोगों को पता चल रहा है, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों को इलैक्ट्रिक साइकिल बांटी जा रही है. लेकिन क्या वाकई में ऐसी कोई योजना है?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और वो एक योजना का ऐलान कर रहे हैं जिसके तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को सरकार साइकिल तोहफे के रूप में देगी. हालांक अब तक तो ऐसी किसी योजना के बारे में सरकार के द्वारा या किसी न्यूज एजेंसी के द्वारा किसी ने नहीं सुना. ऐसे में इस खबर की सच्चाई पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है.

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क्या है खबर की सच्चाई?

अब सरकार द्वारा खुद ही इस खबर की सच्चाई उजागर की गई है. दरअसल सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक के जरिए सोशल मीडिया पर इस वायरल दावे की सच्चाई का खुलासा किया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो के ऊपर साफतौर पर लिखा है 'फर्जी'.

तो वहीं इसी के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'GovtEdge नामक फेसबुक पेज द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए 'फ्री इलेक्ट्रिक साइकिल' दी जा रही है. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है'.

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सावधान रहें, सतर्क रहें

इसके आगे एजेंसी ने जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है. उन्होंने आगे लिखा, 'सतर्क रहें. ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं और ऐसे वीडियो आगे शेयर न करें. केंद्र सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट https://myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें'.