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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीE20 Fuel: कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? अब आया सरकार का बयान, साफ कर दी तस्वीर

E20 Fuel: कार में इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया तो नहीं मिलेगा बीमा क्लेम? अब आया सरकार का बयान, साफ कर दी तस्वीर

E20 Fuel News: बीते कई दिनों से ई20 फ्यूल को लेकर सरकार की तरफ से कई सारी बातें सामने आ रही हैं. हाल ही में खबरें थीं कि इसके इस्तेमाल करने पर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. जानें सच्चाई.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jun 2026 05:40 PM (IST)
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E20 Fuel News: जब से पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तभी से ई 20, ई 25 जैसे फ्यूल को लेकर काफी चर्चा रही है. ये इथेनॉल मिक्स वाला ईंधन है, जो आम ईंधन से थोड़ा सस्ता आता है. कुछ दिन पहले ही खबरें आई थीं कि ई 20 वाला पेट्रोल कार में इस्तेमाल करने पर अगर कार के इंजर में खराबी आई तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. जानिए इस दावे की सच्चाई क्या है.

क्या है खबर की सच्चाई?
दरअसल हाल ही में सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी है. एजेंसी के आधिकारिक x (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है. इस पोस्ट के साथ एक फोटो शेयर किया गया है जो किसी मीडिया हाउस के सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की फोटो भी लगी है. इसे शेयर करते हुए साफतौर पर लिखा है कि ये फेक न्यूज है.

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क्या लिखा है पोस्ट में?
इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं. PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा झूठा है.'

क्या कहती है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी
आगे इस खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए बताया गया है कि, E20 फ्यूल के इस्तेमाल से भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मान्य रहती हैं. ऐसे दावों को शेयर करने या उन पर कोई कदम उठाने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से उनकी पुष्टि करें. गलत जानकारी को रोकने में मदद करें. संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक को करें. इसके साथ ही पीआईबी का व्हॉट्सएप नंबर और मेल आईडी का लिंक भी दिया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Jun 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Insurance Claim E20 Fuel Petrol Price
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