E20 Fuel News: जब से पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तभी से ई 20, ई 25 जैसे फ्यूल को लेकर काफी चर्चा रही है. ये इथेनॉल मिक्स वाला ईंधन है, जो आम ईंधन से थोड़ा सस्ता आता है. कुछ दिन पहले ही खबरें आई थीं कि ई 20 वाला पेट्रोल कार में इस्तेमाल करने पर अगर कार के इंजर में खराबी आई तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. जानिए इस दावे की सच्चाई क्या है.

क्या है खबर की सच्चाई?

दरअसल हाल ही में सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी है. एजेंसी के आधिकारिक x (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है. इस पोस्ट के साथ एक फोटो शेयर किया गया है जो किसी मीडिया हाउस के सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की फोटो भी लगी है. इसे शेयर करते हुए साफतौर पर लिखा है कि ये फेक न्यूज है.

Some social media posts are claiming that using E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims.#PIBFactCheck



❌ This claim is #FAKE



✅ Motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel.



🔎 Always verify such claims through official sources before… pic.twitter.com/XufhIQ7xI2 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2026

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क्या लिखा है पोस्ट में?

इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं. PIB फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा झूठा है.'

क्या कहती है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी

आगे इस खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए बताया गया है कि, E20 फ्यूल के इस्तेमाल से भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मान्य रहती हैं. ऐसे दावों को शेयर करने या उन पर कोई कदम उठाने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से उनकी पुष्टि करें. गलत जानकारी को रोकने में मदद करें. संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक को करें. इसके साथ ही पीआईबी का व्हॉट्सएप नंबर और मेल आईडी का लिंक भी दिया गया है.

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