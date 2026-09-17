एक बेटी के जन्म पर 1 लाख, दो पर 2 लाख? सरकार ने बताई योजना की सच्चाई

सोशल मीडिया पर कई तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में पोस्ट सामने आते रहते हैं. ऐसी ही एक योजना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार बेटियों के जन्म पर लाखों रुपये की मदद करने वाली है. लेकिन क्या वाकई में सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है? इस बारे में अब खुद सरकार ने ही बता दिया है.

क्या है मामला?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेटियों के लिए आर्थिक मदद दे रही है. वीडियो में कहा जा रहा है कि सरकार एक बेटी के लिए 1 लाख रुपये और दो बेटियों के लिए 2 लाख रुपये की राशि दे रही है. अब खुद सरकार ने इस खबर की सच्चाई बताकर इसे फर्जी बताया है.

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क्या है खबर की सच्चाई?

सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की सच्चाई सामने ला दी है. पीआईबी के X अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया गया है, इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के एक पेज Extra Yojana द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीप फेक वीडियो साझा कर दावा किया जा रहा है कि सरकार द्वारा एक बेटी के लिए 1 लाख रुपये और दो बेटियों के लिए 2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं.'

आगे खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए लिखा गया है, 'ये दावा पूरी तरह से फर्जी है.' एजेंसी ने ने साफ किया है कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसी किसी योजना या आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गई है.

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फर्जी लिंक से रहें सावधान

वहीं पीआईबी ने ऐसे वायरल पोस्ट से सावधान रहने की सलाह भी दी है. PIB ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी शेयर न करें. सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों और विश्वसनीय सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर किसी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें.