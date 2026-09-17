गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक बेटी के जन्म पर 1 लाख, दो पर 2 लाख? सरकार ने बताई योजना की सच्चाई

एक बेटी के जन्म पर 1 लाख, दो पर 2 लाख? सरकार ने बताई योजना की सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक सरकारी स्कीम काफी वायरल हो रही. जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार एक बेटी होने पर एक लाख रुपये और दो बेटी होने पर दो लाख रुपये देने वाली है. जानें क्या है इस खबर की सच्चाई.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Sep 2026 12:54 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कई तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में पोस्ट सामने आते रहते हैं. ऐसी ही एक योजना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार बेटियों के जन्म पर लाखों रुपये की मदद करने वाली है. लेकिन क्या वाकई में सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है? इस बारे में अब खुद सरकार ने ही बता दिया है.

क्या है मामला?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेटियों के लिए आर्थिक मदद दे रही है. वीडियो में कहा जा रहा है कि सरकार एक बेटी के लिए 1 लाख रुपये और दो बेटियों के लिए 2 लाख रुपये की राशि दे रही है. अब खुद सरकार ने इस खबर की सच्चाई बताकर इसे फर्जी बताया है.

ये भी पढ़ें: आधार की जानकारी अलग होने पर कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड? जानें पूरा तरीका

क्या है खबर की सच्चाई?
सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की सच्चाई सामने ला दी है. पीआईबी के X अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया गया है, इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के एक पेज Extra Yojana द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीप फेक वीडियो साझा कर दावा किया जा रहा है कि सरकार द्वारा एक बेटी के लिए 1 लाख रुपये और दो बेटियों के लिए 2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं.'

आगे खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए लिखा गया है, 'ये दावा पूरी तरह से फर्जी है.' एजेंसी ने ने साफ किया है कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसी किसी योजना या आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?

फर्जी लिंक से रहें सावधान
वहीं पीआईबी ने ऐसे वायरल पोस्ट से सावधान रहने की सलाह भी दी है. PIB ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी शेयर न करें. सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों और विश्वसनीय सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर किसी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें.

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 12:11 AM (IST)
Tags :
Government Scheme PIB Fact Check News PIB Fact Check
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?
EPF: अगर सैलरी है 25000 से ज्यादा तो रिटायरमेंट पर अब कितनी मिलेगी पेंशन?
यूटिलिटी
आधार की जानकारी अलग होने पर कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड? जानें पूरा तरीका
आधार की जानकारी अलग होने पर कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड? जानें पूरा तरीका
यूटिलिटी
29 रुपए महंगा दिया बस का टिकट, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 50000
29 रुपए महंगा दिया बस का टिकट, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 50000
यूटिलिटी
सील पैक बोतल vs खुली बोतल, ट्रेन में चेकिंग के वक्त किस पर क्या कार्रवाई होती है?
सील पैक बोतल vs खुली बोतल, ट्रेन में चेकिंग के वक्त किस पर क्या कार्रवाई होती है?
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
इंडिया
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
Home Tips
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
शिक्षा
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
संजुक्ता पराशर को क्यों कहते हैं असम की आयरन लेडी? अब मिली बड़ी जिम्मेदारी 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget