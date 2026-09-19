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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनौकरी छूटी तो भी बढ़ेगा PF, 35 की उम्र में 10 लाख रुपए 50 तक कितने बन जाएंगे?

नौकरी छूटी तो भी बढ़ेगा PF, 35 की उम्र में 10 लाख रुपए 50 तक कितने बन जाएंगे?

35 साल की उम्र में अगर आपके पीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपये है, तो 50 साल की उम्र तक यह अमाउंट बढ़कर 32.84 लाख हो जाएगा और वह भी बिना जॉब और किसी कंट्रीब्यूशन के.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड  बनाने का सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय तरीका है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों समान रूप से योगदान करते हैं. नियमों के मुताबिक, इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी में से 12% और कंपनी की तरफ से भी 12% हिस्सा मिलाया जाता है. 

अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त और बड़ा फंड बनाने की चाह रखता है, तो वह अपनी अनिवार्य 12% की कटौती  अलावा अपने हिस्से से अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान भी दे सकता है. इस पर भी पीएफ के बराबर ही ब्याज मिलेगा, जो इस वक्त 8.25% है. यही उच्च ब्याज दर इसे पीपीएफ (PPF) या एफडी (FD) से बेहतर विकल्प बनाती है क्योंकि इन पर ब्याज दर 6.50% से 7.50% के बीच है. हालांकि, नौकरी छोड़ देने पर या इस्तीफा देने बाद आपके EPF में हर महीने दिया जाने वाला योगदान बंद हो सकता है. भले ही मौजूदा बैलेंस अकाउंट में बना रहता है, लेकिन कोई नया कंट्रीब्यूशन न होने से रिटायरमेंट कॉर्पस के बढ़ने कीरफ्तार धीमी पड़ सकती है.

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बिना योगदान के 10 लाख रुपए 50 तक कितने बनेंगे?

हालांकि, नौकरी छोड़ देने पर या इस्तीफा देने बाद आपके EPF में हर महीने दिया जाने वाला योगदान बंद हो सकता है. भले ही मौजूदा बैलेंस अकाउंट में बना रहता है, लेकिन कोई नया कंट्रीब्यूशन न होने से रिटायरमेंट कॉर्पस के बढ़ने कीरफ्तार धीमी पड़ सकती है. इसे इस तरीके से समझ सकते हैं- मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 साल है और अभी आपके EPF अकाउंट में 10 लाख रुपये का फंड है. बिना किसी नए कंट्रीब्यूशन के भी इस 10 लाख पर सालाना 8.25% की दर से ब्याज जुड़ता जाएगा. 

शुरुआती EPF बैलेंस- 10 लाख

समय-सीमा- 15 साल

मौजूदा EPF ब्याज दर- सालाना 8.25% 

अनुमानित ब्याज- 22.84 लाख

15 साल बाद कुल कॉर्पस- 32.84 लाख

EPF ब्याज दर में बदलाव के आधार पर यह रकम कम या ज्यादा हो सकती है। हालांकि, नया कंट्रीब्यूशन जुड़ने पर कॉर्पस की रकम ज्यादा होगी. यह कैलकुलेशन बताता है कि रिटायरमेंट की बचत के लिए समय-समय पर योगदान की जरूरत होती है ताकि कंपाउंडिंग के जरिए कॉर्पस को बढ़ाया जा सके.

EPF अकाउंट कब माना जाएगा निष्क्रिय?

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के मौजूदा नियमों के अनुसार, आमतौर पर आपका EPF अकाउंट 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही 'निष्क्रिय' (Inoperative) माना जाता है. लोगों का यह सोचना कि नौकरी छोड़ने या  3 साल (36 महीने) तक कोई नया योगदान न आने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है, गलत है.

2016 में बदले गए नियमों के बाद से नौकरी रहे या न रहे आपके खाते पर 58 साल की उम्र तक लगातार ब्याज मिलता रहेगा. इसके अलावा, अगर अगर रिटायरमेंट, विदेश में स्थायी रूप से बसने या मृत्यु के बाद तीन साल तक कोई योगदान नहीं किया जाता है, तो भी EPF अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाता है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Provident Fund PF 
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