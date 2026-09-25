गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपंप पर नोजल पकड़ने के तरीके से गाड़ी में कम जाता है पेट्रोल? इसकी सच्चाई समझिए

पंप पर नोजल पकड़ने के तरीके से गाड़ी में कम जाता है पेट्रोल? इसकी सच्चाई समझिए

पेट्रोल पंप पर कई तरह के स्कैम की खबर सामने आती है. क्या आप जानते हैं कि पंप पर नोजल पकड़ने के तरीके से गाड़ी में कम पेट्रोल जाता है. जानिए पेट्रोल पंप पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पेट्रोल भरते समय मीटर पर राशि और मात्रा की रीडिंग जांचें।

पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल-डीजल के दाम में एक बार नहीं, बल्कि कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है. अब एक आम आदमी के लिए पेट्रोल गाड़ी में भरवाना भी आसान बात नहीं रही है. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही कम भरा जा रहा है, जिसके बारे में आपको अंदाजा भी न हो तो जाहिर सी बात है कि इससे आपका काफी नुकसान होगा. 

अगर आप पेट्रोल भरवाने पंप पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पंप कर्मचारी नोजल के लीवर को लगातार दबाकर रखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नोजल को बार-बार दबाया और छोड़ा जाता है तो इससे गाड़ी में पेट्रोल कम जा सकता है? इसे लेकर अक्सर कई बातें सामने आती है, जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
डाकघर की 3 साल की FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानिए मैच्योरिटी रकम
डाकघर की 3 साल की FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानिए मैच्योरिटी रकम
यूटिलिटी
Ration Card: क्या अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं परिवार के सदस्य?
Ration Card: क्या अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं परिवार के सदस्य?
यूटिलिटी
क्या विदेश से खरीदी गई शराब ट्रेन में ले जा सकते हैं, रेलवे के नियम समझिए?
क्या विदेश से खरीदी गई शराब ट्रेन में ले जा सकते हैं, रेलवे के नियम समझिए?
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक
Train Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक

नोजल को कई बार दबाने से होगा क्या?

पेट्रोल भरने के समय नोजल का ट्रिगर पेट्रोल के फ्लो को कंट्रोल करता है. अगर इसको पंप कर्मचारी कई बार दबाता है या छोड़ता है तो इससे पेट्रोल गाड़ी में लगातार नहीं भरेगा और वहीं बीच में रुकता भी रहेगा. जिसकी वजह से ऑटो-कट सिस्टम के काम करने पर भी प्रभाव पड़ सकता है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर नोजल को कई बार दबाया जाता है तो मीटर वेपर या हवा को भी पेट्रोल की मात्रा में ही गिन लेगा. 

ऑटो-कट सिस्टम काम कैसे करता है?

बता दें कि पेट्रोल पंप के नोजल में ऑटो-कट सिस्टम लगा होता है और इसको इसलिए लगाया जाता है, ताकि गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरने वाला होता है तो इस सिस्टम की मदद से फ्लो रोक देता है. यानी इसका काम यह है कि अगर पेट्रोल टंकी में भरने वाला है तो उसको बाहर फैलाने से रोकना है. इसलिए बेहतर यह है कि पेट्रोल भरने के समय नोजल को बार-बार दबाने की जरूरत नहीं है. 

कुछ बातों का खास ध्यान रखें

  • पेट्रोल कर्मचारी को सामान्य तरीके से पेट्रोल भरने को कहे, बार-बार नोजल छोड़ने और दबाने से रोके.
  • जब पेट्रोल टंकी में भर रहा हो तो मीटर पर दिखाई जा रही रकम और मात्रा को भी देखें.
  • मीटर पर रीडिंग चेक करें, रीडिंग जीरो होने पर ही पेट्रोल भरवाएं.
  • अगर आपको लग रहा है कि पंप पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो इसकी जांच करने को कहें.

रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Petrol Pump Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
डाकघर की 3 साल की FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानिए मैच्योरिटी रकम
डाकघर की 3 साल की FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानिए मैच्योरिटी रकम
यूटिलिटी
Ration Card: क्या अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं परिवार के सदस्य?
Ration Card: क्या अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं परिवार के सदस्य?
यूटिलिटी
क्या विदेश से खरीदी गई शराब ट्रेन में ले जा सकते हैं, रेलवे के नियम समझिए?
क्या विदेश से खरीदी गई शराब ट्रेन में ले जा सकते हैं, रेलवे के नियम समझिए?
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक
Train Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं दिल्ली-NCR की कई ट्रेनें, 4 अक्टूबर तक रहेगा ब्लॉक
Advertisement

वीडियोज

Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh और Raghubir Yadav की दमदार Performances
Vibe में Kunal Kemmu, Preity Zinta और Sparsh Shrivastava ने शेयर किए फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से
Kanikka Kapur Interview: Sunny Deol, Batwara 1947, Kiara Advani Comparison & More
Sai Ketan Rao Interview: Suraag 2.0, Bigg Boss Journey और Set Secrets पर खुलकर बात
Rise And Fall Season 2 में Virender Sehwag Host, 15 Contestants और Power Game का नया ट्विस्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा पर दिए बयान को लेकर फिर भड़के CM विजय! कहा- 'स्वीट अंकल स्टालिन...'
तृषा पर दिए बयान को लेकर फिर भड़के CM विजय! कहा- 'स्वीट अंकल स्टालिन...'
बिहार
SIR विवाद पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'केवल ज्ञानेश कुमार…'
SIR विवाद पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'केवल ज्ञानेश कुमार…'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
ऑटो
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
BMW i7 की कीमत में कितनी कारें आ जाएंगी, देखें पूरा गणित
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget