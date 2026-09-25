पंप पर नोजल पकड़ने के तरीके से गाड़ी में कम जाता है पेट्रोल? इसकी सच्चाई समझिए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेट्रोल भरते समय मीटर पर राशि और मात्रा की रीडिंग जांचें।

पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल-डीजल के दाम में एक बार नहीं, बल्कि कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है. अब एक आम आदमी के लिए पेट्रोल गाड़ी में भरवाना भी आसान बात नहीं रही है. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही कम भरा जा रहा है, जिसके बारे में आपको अंदाजा भी न हो तो जाहिर सी बात है कि इससे आपका काफी नुकसान होगा.

अगर आप पेट्रोल भरवाने पंप पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पंप कर्मचारी नोजल के लीवर को लगातार दबाकर रखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नोजल को बार-बार दबाया और छोड़ा जाता है तो इससे गाड़ी में पेट्रोल कम जा सकता है? इसे लेकर अक्सर कई बातें सामने आती है, जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है.

नोजल को कई बार दबाने से होगा क्या?

पेट्रोल भरने के समय नोजल का ट्रिगर पेट्रोल के फ्लो को कंट्रोल करता है. अगर इसको पंप कर्मचारी कई बार दबाता है या छोड़ता है तो इससे पेट्रोल गाड़ी में लगातार नहीं भरेगा और वहीं बीच में रुकता भी रहेगा. जिसकी वजह से ऑटो-कट सिस्टम के काम करने पर भी प्रभाव पड़ सकता है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर नोजल को कई बार दबाया जाता है तो मीटर वेपर या हवा को भी पेट्रोल की मात्रा में ही गिन लेगा.

ऑटो-कट सिस्टम काम कैसे करता है?

बता दें कि पेट्रोल पंप के नोजल में ऑटो-कट सिस्टम लगा होता है और इसको इसलिए लगाया जाता है, ताकि गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरने वाला होता है तो इस सिस्टम की मदद से फ्लो रोक देता है. यानी इसका काम यह है कि अगर पेट्रोल टंकी में भरने वाला है तो उसको बाहर फैलाने से रोकना है. इसलिए बेहतर यह है कि पेट्रोल भरने के समय नोजल को बार-बार दबाने की जरूरत नहीं है.

कुछ बातों का खास ध्यान रखें

पेट्रोल कर्मचारी को सामान्य तरीके से पेट्रोल भरने को कहे, बार-बार नोजल छोड़ने और दबाने से रोके.

जब पेट्रोल टंकी में भर रहा हो तो मीटर पर दिखाई जा रही रकम और मात्रा को भी देखें.

मीटर पर रीडिंग चेक करें, रीडिंग जीरो होने पर ही पेट्रोल भरवाएं.

अगर आपको लग रहा है कि पंप पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो इसकी जांच करने को कहें.

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