आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट

Petrol-Diesel Price Today: रोजाना करोड़ों वाहन देश की सड़कों पर दौड़ते हैं और इनके लिए पेट्रोल और डीजल सबसे जरूरी ईंधन है. तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट जारी करती हैं, जिससे हर शहर में दामों में थोड़ा-बहुत फर्क देखने को मिलता है. पिछले कुछ दिनों तक कीमतें लगभग स्थिर थीं.

लेकिन आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के भावों में मामूली बदलाव हुआ है. कई जगह ईंधन सस्ता हुआ है. जबकि कुछ जगह दामों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने जा रहे हैं. तो पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जान लें.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने आज जिन रेट्स को जारी किया है. उनमें कुछ शहरों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 100.90 रुपये और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर है. देश के बाकी प्रमुख शहरों में भी हल्के बदलाव के साथ आज के रेट कुछ इस तरह हैं.

दिल्ली

पेट्रोल: 94.77 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 87.67 रुपये प्रति लीटर

मुंबई

पेट्रोल: 103.50 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 90.03 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता

पेट्रोल: 105.41 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 91.02 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई

पेट्रोल: 100.90 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 92.49 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु

पेट्रोल: 101.95 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 91.00 रुपये प्रति लीटर

अहमदाबाद

पेट्रोल: 96.42 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 90.34 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद

पेट्रोल: 107.42 रुपये प्रति लीटर

डीजल: 95.70 रुपये प्रति लीटर

ऐसे करें अपने शहर के रेट चेक

अगर आप रोजाना अपने शहर के ताजे रेट जानना चाहते हैं. तो इसके कई आसान तरीके हैं. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पर रोजाना सुबह 6 बजे नए दाम अपडेट होते हैं. आप SMS से भी जानकारी ले सकते हैं. जैसे IOCL के लिए RSP <space> पंप कोड लिखकर 9224992249 पर भेजें.

