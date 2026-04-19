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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPetrol Diesel Price Today: कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानिए आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानिए आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Petrol-Diesel Rate: मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 19 अप्रैल को भी दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे आम लोगों को राहत मिली हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 19 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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  • मध्य पूर्व तनाव के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर।
  • दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये।
  • तेल कंपनियां रोज तय करती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें।
  • देश भर के प्रमुख शहरों में ईंधन की यही दरें।

Petrol-Diesel Price on April 19: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से एक ओर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं, देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है. आज यानी रविवार, 19 अप्रैल को भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है. देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है. 

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तय होती हैं. जिनमें मुख्य रूप से तीन बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल हैं. हालांकि, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच देश में ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा भाव.

प्रीमियम फ्यूल के दाम में हुई थी बढ़ोतरी

1 अप्रैल को प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी. इंडियन ऑयल के XP100 पेट्रोल का रेट 11 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 149 रुपये से 160 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया था. वहीं प्रीमियम डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ था. जिसके बाद इसका रेट 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा था. 

पेट्रोल का ताजा रेट (गुट रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली - 94.77 रुपये (प्रति लीटर)

मुंबई - 103.54 रुपये (प्रति लीटर)

कोलकाता - 104.21 रुपये (प्रति लीटर)

हैदरबाद - 94.49 रुपये (प्रति लीटर)

चेन्नई - 100.75 रुपये (प्रति लीटर)

लखनऊ - 94.69 रुपये (प्रति लीटर)

अहमदाबाद - 94.49 रुपये (प्रति लीटर)

इंदौर - 106.48 रुपये (प्रति लीटर)

नाशिक - 95.50 रुपये (प्रति लीटर)

पटना - 105.58 रुपये (प्रति लीटर)

पुणे - 104.04 रुपये (प्रति लीटर)

डीजल का ताजा रेट (गुट रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली - 94.77 रुपये (प्रति लीटर)

मुंबई - 90.03 रुपये (प्रति लीटर)

कोलकाता - 90.76 रुपये  (प्रति लीटर)

हैदराबाद - 95.70 रुपये (प्रति लीटर)

चेन्नई - 92.34 रुपये (प्रति लीटर)

लखनऊ - 90.57 रुपये (प्रति लीटर)

अहमदाबाद - 90.17 रुपये (प्रति लीटर)

इंदौर - 91.88 रुपये (प्रति लीटर)

नाशिक - 89.59 रुपये (प्रति लीटर)

पटना - 93.80 रुपये (प्रति लीटर)

पुणे - 90.57 रुपये (प्रति लीटर)

यह भी पढ़ें:

Gold-Silver Rates Today: अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की चमक बरकरार! दाम गिरे या बढ़े? चेक करें आज के रेट

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Diesel Utility News PETROL Fuel Update
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