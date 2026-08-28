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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब आपके फैमिली Health Insurance में कवर होंगे पालतू कुत्ते-बिल्ली, कैसे मिलेगा फायदा?

अब आपके फैमिली Health Insurance में कवर होंगे पालतू कुत्ते-बिल्ली, कैसे मिलेगा फायदा?

अब फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में पालतू कुत्ते और बिल्ली को भी कवर करने का ऑप्शन मिल सकता है. जानिए इस नई सर्विस में क्या क्या फायदे मिलेंगे और पॉलिसी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Aug 2026 02:54 PM (IST)
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पालतू कुत्ते-बिल्ली को घर का सदस्य मानने वाले लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक नई सर्विस सामने आई है. अब उनके इलाज का खर्च संभालने के लिए अलग पॉलिसी लेने की जरूरत हर मामले में नहीं होगी. बजाज जनरल इंश्योरेंस के नए प्लान में पेट को भी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल करने का ऑप्शन दिया गया है.

कंपनी ने माय फैमिली कम्प्लीट नाम से ये पॉलिसी लॉन्च की है. खास बात ये है कि इसमें परिवार के सदस्यों और पालतू जानवरों को एक ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार कवर किया जा सकता है. लेकिन, भारत में पहले से अलग से पेट इंश्योरेंस पॉलिसियां मौजूद हैं.

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कौन ले सकता है ये कवर

पॉलिसी में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 3 महीने से 30 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जा सकता है. वहीं, पालतू कुत्ते और बिल्ली 3 महीने की उम्र से कवर हो सकते हैं. इनके लिए पॉलिसी में ज्यादा उम्र की सीमा नहीं बताई गई है.

इस हेल्थ इंश्योरेंस में 5 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का इंश्योरेंस कवर चुना जा सकता है. पॉलिसी की समय ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक हो सकती है. इंसानों के लिए अस्पताल में भर्ती होने, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च, घर पर इलाज, अच्छी तरह से इलाज और AYUSH अस्पताल में एडमिट जैसे फायदे शामिल हैं.

पेट के इलाज में भी मिलेंगे फायदे

पालतू कुत्ते और बिल्ली के लिए अस्पताल से जुड़े इलाज के खर्च कवर किए जाते हैं. इसके अलावा पेट एंबुलेंस जैसी सर्विस भी पॉलिसी में शामिल है. पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर खत्म होने के बाद उसे दोबारा शुरू करने की सर्विस भी दी गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉलिसी की शर्तों के अनुसार होगा.

पेट को कवर करने के लिए कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, वेटिंग पीरियड कितना है, कौन से खर्च कवर नहीं होंगे और पेट से जुड़े क्लेम पर कोई सब लिमिट है या नहीं, इन बातों को पहले जानना जरूरी है. साथ ही, इस प्लान का मुकाबला अलग से मिलने वाली पेट इंश्योरेंस पॉलिसी से करना भी बेहतर रहेगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
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