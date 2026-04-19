2 लाख रुपए का Loan एक साल के लिए लेना हो तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?
Personal Loan: अगर आप जरूरत के समय पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो, आपको लोन ईएमआई कैलकुलेशन समझ लेना चाहिए. आइए जानते हैं, 2 लाख के लोन पर कितना लगेगा ब्याज?
- ₹2 लाख के पर्सनल लोन पर 9-13% ब्याज दर की EMI.
- 1 साल में ₹2 लाख के लोन पर कुल भुगतान.
- अलग-अलग ब्याज दरों पर कुल ब्याज की गणना.
- लोन से पहले क्रेडिट स्कोर, फीस जांचें.
Personal Loan EMI Calculator: लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब अचानक से पैसों की जरूरत आ जाती है. आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कई लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. हालांकि, पर्सनल लोन की ब्याज दरें बहुत महंगी होती है. आम तौर पर पर्सनल लोन की ब्याज दर 9.75% से 15 प्रतिशत के बीच होती हैं.
लोन लेते समय यह बात जानना जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी और कुल मिलाकर कितना पैसा वापस करना पड़ेगा. आइए जानते हैं, अगर आप 2 लाख रुपये का लोन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई कितनी आएगाी और आपको कितना ज्यादा पैसा लौटाना होगा?
अगर आप 2 लाख का लोन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI और कुल भुगतान इस तरह होगा...
9 प्रतिशत ब्याज दर कितनी आएगी ईएमआई
- ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग 17,490 रुपए बनेगी.
- यानी पूरे 1 साल में आपको कुल 2,09,884 रुपए चुकाने होंगे.
- कुल ब्याज- 9,884 रुपए
10 प्रतिशत ब्याज दर कितना बढ़ जाएगा EMI
- वहीं अगर ब्याज दर 10 प्रतिशत है तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 17,583 रुपए होगी.
- इस मामले में आपको कुल 2,10,998 रुपए चुकाने होंगे.
- कुल ब्याज- 10,998 रुपए
11 प्रतिशत ब्याज दर का कैलकुलेशन
- अगर वहीं ब्याज दर बढ़कर 11 प्रतिशत हो जाता है तो EMI भी बढ़कर लगभग 17,679 रुपए हो जाएगी.
- इसमें आपको कुल भुगतान 2,12,116 रुपए होगा.
- कुल ब्याज- 12,116
12 प्रतिशत ब्याज पर इतना देना होगा ब्याज
- अब अगर ब्याज दर 12 प्रतिशत हो जाता है तो आपकी EMI बढ़कर 17,770 रुपये हो जाएगी.
- इस पर आपको कुल मिलाकर 2,13,237 रुपए चुकाने होंगे.
- कुल ब्याज- 13,237
13 प्रतिशत ब्याज पर इतना बढ़ेगा बोझ
- अब अगर ब्याज दर 13 प्रतिशत हो जाता है तो आपकी EMI बढ़कर 17,863 रुपये हो जाएगी.
- इस पर आपको कुल मिलाकर 2,14,361 रुपए चुकाने होंगे.
- कुल ब्याज- 14,361
पर्सनल लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
लोन लेने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लें. अगर आपका स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही, ब्याज दर को लेकर बैंक या एजेंट से बात करने में हिचकिचाएं नहीं. कई बार बातचीत करने से आपको थोड़ा कम रेट मिल सकता है.
इसके अलावा सिर्फ एक ही बैंक पर भरोसा न करें. अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना करना समझदारी होती है. साथ ही लोन लेते समय प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्ज और लेट फीस जैसे छिपे हुए खर्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.
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