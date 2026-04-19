2 लाख रुपए का Loan एक साल के लिए लेना हो तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ₹2 लाख के पर्सनल लोन पर 9-13% ब्याज दर की EMI.

1 साल में ₹2 लाख के लोन पर कुल भुगतान.

अलग-अलग ब्याज दरों पर कुल ब्याज की गणना.

लोन से पहले क्रेडिट स्कोर, फीस जांचें.

Personal Loan EMI Calculator: लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब अचानक से पैसों की जरूरत आ जाती है. आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कई लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. हालांकि, पर्सनल लोन की ब्याज दरें बहुत महंगी होती है. आम तौर पर पर्सनल लोन की ब्याज दर 9.75% से 15 प्रतिशत के बीच होती हैं.

लोन लेते समय यह बात जानना जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी और कुल मिलाकर कितना पैसा वापस करना पड़ेगा. आइए जानते हैं, अगर आप 2 लाख रुपये का लोन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई कितनी आएगाी और आपको कितना ज्यादा पैसा लौटाना होगा?

अगर आप 2 लाख का लोन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI और कुल भुगतान इस तरह होगा...

9 प्रतिशत ब्याज दर कितनी आएगी ईएमआई

ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग 17,490 रुपए बनेगी.

यानी पूरे 1 साल में आपको कुल 2,09,884 रुपए चुकाने होंगे.

कुल ब्याज- 9,884 रुपए

10 प्रतिशत ब्याज दर कितना बढ़ जाएगा EMI

वहीं अगर ब्याज दर 10 प्रतिशत है तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 17,583 रुपए होगी.

इस मामले में आपको कुल 2,10,998 रुपए चुकाने होंगे.

कुल ब्याज- 10,998 रुपए

11 प्रतिशत ब्याज दर का कैलकुलेशन

अगर वहीं ब्याज दर बढ़कर 11 प्रतिशत हो जाता है तो EMI भी बढ़कर लगभग 17,679 रुपए हो जाएगी.

इसमें आपको कुल भुगतान 2,12,116 रुपए होगा.

कुल ब्याज- 12,116

12 प्रतिशत ब्याज पर इतना देना होगा ब्याज

अब अगर ब्याज दर 12 प्रतिशत हो जाता है तो आपकी EMI बढ़कर 17,770 रुपये हो जाएगी.

इस पर आपको कुल मिलाकर 2,13,237 रुपए चुकाने होंगे.

कुल ब्याज- 13,237

13 प्रतिशत ब्याज पर इतना बढ़ेगा बोझ

अब अगर ब्याज दर 13 प्रतिशत हो जाता है तो आपकी EMI बढ़कर 17,863 रुपये हो जाएगी.

इस पर आपको कुल मिलाकर 2,14,361 रुपए चुकाने होंगे.

कुल ब्याज- 14,361

पर्सनल लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

लोन लेने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर लें. अगर आपका स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही, ब्याज दर को लेकर बैंक या एजेंट से बात करने में हिचकिचाएं नहीं. कई बार बातचीत करने से आपको थोड़ा कम रेट मिल सकता है.

इसके अलावा सिर्फ एक ही बैंक पर भरोसा न करें. अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना करना समझदारी होती है. साथ ही लोन लेते समय प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्ज और लेट फीस जैसे छिपे हुए खर्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें:

DA Hike: कर्मचारियों को कब मिलेगा 3 महीने का एरियर? जानिए 18,000 से 1.5 लाख तक का पूरा गणित





