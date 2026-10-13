Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर 20000 है वेतन तो कितना मिलेगा पर्सनल लोन? जानें कितनी सैलरी पर कितना कर्ज मिल सकता है

अगर 20000 है वेतन तो कितना मिलेगा पर्सनल लोन? जानें कितनी सैलरी पर कितना कर्ज मिल सकता है

20000 रुपए की सैलरी पर आपको कितना पर्सनल लोन मिल सकता है? यहां से जानिए 25000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की सैलरी पर लोन का क्या मामला है, EMI का हिसाब कैसा रहेगा और बैंक की जरूरी शर्तें क्या हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Oct 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

कई बार अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है. कभी घर में कोई जरूरी काम आ जाता है, तो कभी शादी, मेडिकल खर्च या किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए पैसों की जरूरत होती है. ऐसे में लोग पर्सनल लोन लेने के बारे में सोचते हैं. लेकिन अगर आपकी सैलरी 20000 रुपए है, तो बैंक आपको कितना लोन देगा? क्या कम सैलरी में भी पर्सनल लोन मिल सकता है?

इसका जवाब है हां, कुछ शर्तों के साथ कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है. हालांकि, बैंक हर ग्राहक को एक जैसी रकम नहीं देते. आपकी मासिक कमाई, नौकरी, क्रेडिट स्कोर, पहले से चल रही EMI और बैंक की शर्तों के आधार पर लोन देता है.

लोन के लिए क्या है लिमिट?
अगर आपकी हर महीने की सैलरी 20000 रुपए है, तो आपको 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है. बस आपका अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री और कम मौजूदा देनदारी होनी चाहिए. 

वैसे हर बैंक की बेसिक सैलरी की शर्त अलग होती है. जैसे, SBI के नियमों के मुताबिक सरकारी और डिफेंस सेक्टर के कुछ ग्राहकों के सैलरी 20000 रुपए होना चाहिए, जबकि कॉरपोरेट सेक्टर के ग्राहकों के लिए सैलरी 25000 रुपए है. HDFC बैंक भी अपने पर्सनल लोन के लिए 25000 रुपए की मंथली इनकम लिमिट रखता है. 

कितनी सैलरी पर कितना पर्सनल लोन मिल सकता है?

सैलरी लोन का अमाउंट
20000 रुपए 2 लाख से 3 लाख रुपए
25000 रुपए 2.5 लाख से 3.75 लाख रुपए
30000 रुपए 3 लाख से 4.5 लाख रुपए
40000 रुपए 4 लाख से 6 लाख रुपए
50000 रुपए 5 लाख से 7.5 लाख रुपए
75000 रुपए 7.5 लाख से 11.25 लाख रुपए
100000 रुपए 10 लाख से 15 लाख रुपए

20000 रुपए की सैलरी पर कितनी EMI बनेगी?
अगर आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन 3 साल के लिए 15% सालाना ब्याज दर पर मिलता है. ऐसे में आपकी EMI करीब 6933 रुपए प्रति माह होगी. यानी 20000 रुपए की सैलरी में से 6933 रुपए हर महीने लोन चुकाने में जाएंगे. इसके बाद आपके पास बाकी खर्चों के लिए करीब 13067 रुपए बचेंगे. इसमें घर का किराया, राशन, बिजली बिल और दूसरी जरूरतें भी पूरी करनी होंगी.

क्या है Philately Passport, जिसके लिए रात भर लाइन में लगे लोग, इससे क्या होगा?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Loan Finance Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
क्या है Philately Passport, जिसके लिए रात भर लाइन में लगे लोग, इससे क्या होगा?
क्या है Philately Passport, जिसके लिए रात भर लाइन में लगे लोग, इससे क्या होगा?
यूटिलिटी
1 रुपए से भी कम कीमत में 10 लाख का बीमा, रेलवे के नियमों और शर्तों का सच जानिए
1 रुपए से भी कम कीमत में 10 लाख का बीमा, रेलवे के नियमों और शर्तों का सच जानिए
यूटिलिटी
सऊदी अरब में हवाई यात्रा पर बड़ा संकट, यात्री अभी उड़ान भरें या नहीं?
सऊदी अरब में हवाई यात्रा पर बड़ा संकट, यात्री अभी उड़ान भरें या नहीं?
यूटिलिटी
एक घर में दो LPG कनेक्शन होने पर क्या दोनों पर मिलती है सब्सिडी?
एक घर में दो LPG कनेक्शन होने पर क्या दोनों पर मिलती है सब्सिडी?
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस और पाकिस्तान की बढ़ी दोस्ती, अब पुतिन ने किसे भेजा, भारत के लिए टेंशन?
रूस और पाकिस्तान की बढ़ी दोस्ती, अब पुतिन ने किसे भेजा, भारत के लिए टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
विश्व
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
बॉलीवुड
जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां
जब शूटिंग करते-करते कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, साफ हुई हवा, जानें आज का मौसम
दिल्ली में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, साफ हुई हवा, जानें आज का मौसम
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, अगले 3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, अगले 3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget