Pension Hike: यूपी के बुजुर्गों और महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे?

देश के कई राज्य में सरकार खासतौर पर बुजुर्गों और महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. ऐसे में यूपी में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन से जुड़ी एक खास अपडेट है. यूपी सरकार हर महीने मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है.

फिलहाल हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 1500 किए जाने की तैयारी है. यानी सीधे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये का अतिरिक्त लाभ हो सकता है.

12000 की जगह 18000 मिलेगी सालाना पेंशन

यूपी सरकार 1000 रुपये मिलने वाली पेंशन को 1500 रुपये करने की तैयारी में है. यानी इस हिसाब से सालभर में जो पेंशन 12000 रुपये मिलती थी वो बढ़कर 18000 रुपये हो जाएगी. यानी इस बढ़ोतरी के बाद पात्र लाभार्थियों को पहले से ज्यादा आर्थिक सहारा मिलेगा.

हालांकि, अभी ये प्रस्ताव पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, फिलहाल इसे प्रारंभिक मंजूरी दी गई है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही इसे लागू माना जाएगा. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पेंशन का लाभ उठाना चाहता है तो जानिए घर बैठे कैसे आवेदन किया जा सकता है?

पेंशन के लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे खास बात तो ये है कि इसके लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. अगर आपको पेंशन से जुड़ा लाभ लेना है तो आप राज्य सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार की SSPY वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद आपको वेबसाइट के होमपेज पर दो ऑप्शन दिखेंगे.

इसमें आप अपनी जरूरत के मुताबिक, वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं.

फिर उस पेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरें.

इसके बाद आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिसे स्कैन करके अपलोड करना होगा.

फिर सभी जानकारियों को भरने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें.

आखिर में कैप्चा कोड को भरकर आवेदन जमा कर दें.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने पास के जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और आवेदन करवा सकते हैं.

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