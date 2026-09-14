सहारा का पैसा मिलना शुरू, किसे मिलेगा रिफंड और किसे नहीं? जानिए पूरा नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधूरे दस्तावेज, बेमेल जानकारी से रिफंड प्रक्रिया बाधित।

जिन लोगों ने अपना पैसा सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया हुआ था और लंबे समय से रिफंड का इंतजार कर रहे थे तो अब सहारा सोसाइटी का पैसा मिलना शुरू हो गया है. पात्र निवेशक को सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए उनका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में DBT यानी Direct Benefit Transfer की मदद से भेजा जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिफंड के लिए क्लेम करने के लिए पहले कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जिसके बाद ही रिफंड का आगे का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि हर निवेशक को रिफंड के लिए पात्र नहीं माना जाता है.

इन चीजों का होना है जरूरी

अगर आपका पैसा सहारा की सोसाइटी में जमा है और अब आपको रिफंड चाहिए तो इसके लिए दस्तावेजों का होना तो जरूरी है ही, बल्कि आपका आधार कार्ड भी मोबाइल से लिंक होना चाहिए. इसके साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी आधार/NPCI से लिंक होना जरूरी है. इसकी मदद से ही आपके रिफंड की रकम आपके DBT अकाउंट में सीधे भेजी जाएगी. अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तो रिफंड की रकम अटक भी सकती है.

किन लोगों को पात्र माना जाता है?

अगर आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है और आपने सहारा समूह की इन चार समितियों में पैसा जमा किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं. इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्स मल्टीपर्पज सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल है. रिफंड की सुविधा इन सोसाइटी में जमा करने वाले पात्र निवेशक के लिए है. इसके अलावा निवेशक के पास जरूरी दस्तावेजों का भी होना महत्वपूर्ण है.

किन लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड?

अगर निवेशक के पास कुछ जरूरी जानकारी और दस्तावेज नहीं है तो उसे रिफंड मिलने में दिक्कत आ सकती है. इनमें शामिल है...

अगर निवेशक के पास जमा की रसीद नहीं है.

वहीं अगर जरूरी दस्तावेज और मेंबरशिप नंबर नहीं है.

इसके अलावा अगर आपने जो दस्तावेज दिए हैं उसकी जानकारी सहारा के रिकॉर्ड से मिलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी रिफंड अटक सकता है.

साथ ही बैंक अकाउंट भी आधार/NPCI से लिंक नहीं तो आपके अकाउंट में पैसे DBT के जरिए नहीं आ पाएंगे.

अगर किसी निवेशक के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो उसको भी रिफंड प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा सकता है.

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इन सोसाइटी के अलावा दूसरी स्कीम में जमा है पैसे?

अगर आपने पैसे इन चार सोसाइटी के अलावा किसी दूसरी कंपनी या फिर स्कीम में निवेश किए हुए हैं तो आप इस रिफंड प्रक्रिया के तहत क्लेम नहीं कर सकते हैं. इसलिए अगर आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है तो पहले इस बात की जानकारी रखें कि आपके पैसे इन चार सोसाइटी में ही जमा है. अगर इनमें नहीं है तो आप रिफंड के लिए क्लेम न करें. अगर इन चार सोसाइटी में से किसी में जमा है पैसे तो उसके बाद चेक करें कि क्लेम का पूरा प्रोसेस करने के लिए आपके पास सारे जरूरी दस्तावेज हैं भी या फिर नहीं.

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