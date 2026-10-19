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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमेडिकल लीव पर गए SBI अफसर को काम से निकाला, हाई कोर्ट ने वापस दिलाई नौकरी

मेडिकल लीव पर गए SBI अफसर को काम से निकाला, हाई कोर्ट ने वापस दिलाई नौकरी

SBI के अधिकारी की मेडिकल लीव की मंजूरी मिल जाने के बावजूद बैंक ने उन्हें नौकरी छोड़ने वाला मान लिया. पटना हाईकोर्ट ने कार्रवाई रद्द कर बहाली का आदेश दिया, लेकिन अनुपस्थिति अवधि का वेतन नहीं मिलेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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बीमारी के कारण छुट्टी लेने वाले एक बैंक अधिकारी को उस समय बड़ा झटका लगा, जब बैंक ने उनकी स्वीकृत मेडिकल लीव को मानने से इनकार कर दिया. मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने बैंक की कार्रवाई को रद्द करते हुए कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर रखने का निर्देश दिया है.  हालांकि, अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देने से इनकार किया गया. SBI ने अधिकारी की छुट्टी को अस्वीकार करते हुए उनकी गैरहाजिरी को अनधिकृत माना. बैंक ने उन्हें ड्यूटी पर लौटने और अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया.

इसके बाद बैंक ने उन्हें स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने वाला मान लिया और तीन महीने के वेतन के बराबर रकम की मांग की. अधिकारी ने इस फैसले को चुनौती दी, उनका कहना था कि उन्होंने बीमारी के प्रमाण के तौर पर मेडिकल दस्तावेज जमा किए थे और उनकी छुट्टी भी बैंक के आधिकारिक पोर्टल पर मंजूर हुई थी.

ट्रांसफर के बाद मेडिकल लीव को लेकर शुरू हुआ विवाद

यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अधिकारी पंकज कुमार सिंह से जुड़ा है. उन्होंने 2019 में तबादले के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते छुट्टी के लिए आवेदन किया था. अधिकारी के मुताबिक, उन्हें पीलिया हो गया था और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी.

उन्होंने बैंक के ऑनलाइन HRMS पोर्टल के माध्यम से जुलाई 2019 के लिए मेडिकल लीव मांगी थी. उनकी पिछली शाखा के मैनेजर ने आवेदन को मंजूरी दे दी. लेकिन बाद में बैंक ने इस मंजूरी पर आपत्ति जताई और कहा कि तबादला होने के कारण संबंधित मैनेजर को छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था.

नौकरी पर वापसी, लेकिन बकाया वेतन नहीं मिलेगा

पटना हाईकोर्ट ने बैंक के संबंधित आदेशों को रद्द करते हुए पंकज कुमार सिंह को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया. उनकी सेवा की निरंतरता भी बरकरार रखी जाएगी, जिससे लागू नियमों के अनुसार संबंधित लाभ मिल सकेंगे.

हालांकि, जिस अवधि में उन्होंने काम नहीं किया, उसके लिए वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे. इस फैसले से स्पष्ट होता है कि मेडिकल लीव और कर्मचारी की अनुपस्थिति से जुड़े मामलों में संस्थानों को तथ्यों की जांच करके उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए. 

पटना हाईकोर्ट ने बैंक की कार्रवाई को किया रद्द

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हरीश कुमार ने कहा कि यदि पिछली शाखा के मैनेजर को छुट्टी मंजूर करने का अधिकार नहीं भी था, तो बैंक को आवेदन सक्षम अधिकारी के पास भेजकर उस पर उचित निर्णय लेना चाहिए था.

अदालत ने यह भी गौर किया कि कर्मचारी के मेडिकल दस्तावेजों को फर्जी साबित नहीं किया गया था. बैंक को उनकी प्राथमिकता पर संदेह होने की स्थिति में जांच कराने का विकल्प उपलब्ध था. केवल अनुपस्थिति के आधार पर यह मान लेना उचित नहीं कि कर्मचारी ने जानबूझकर नौकरी छोड़ दी.

यह भी पढ़ें- लिव-इन पार्टनर को मिलेगा गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी का हक? UCC पर सरकार ने पूछा

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
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