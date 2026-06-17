2 लाख से ऊपर के खर्च पर अब पैन कार्ड देना जरूरी, भूले तो लगेगा जुर्माना, समझ लें गणित

PAN Card News: हर रोज कुछ ना कुछ खरीदारी तो छोटी- मोटी हम करते ही हैं. जिसके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं. रोजमर्रा की छोटी- मोटी खरीदारी तो ठीक भी है, लेकिन कई मौके ऐसे पड़ते है जब लाखं की खरीदारी कर ली जाती है. ट्रांजैक्शन करते - करते ध्यान ही नहीं रहता है कि कितना सामान खरीद लिया है. अगर आप ऐसा करते हैं तो अब इस पर लगाम लगाना होगी. आइये बताते हैं क्यों.

अगर आप शॉपोहॉलिक हैं और खरीदारी करते समय बिल पर ध्यान नहीं देते, तो अब ये जरूरी है. क्योंकि 2 लाख रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करने पर आपके ऊपर तगड़ा जुर्माा लग सकता है. खासतौर से यदि आपके पैस पैन कार्ड नहीं है, तब तो ये सख्ती से होगा. दरअसल अबसे आप 2लाख रुपये या उससे ज्यादा को कोई भी बड़ा लेनदेन करते हैं तो उसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है.

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ट्रांजैक्शन ही नहीं, इन कामों के लिए भी जरूरी है PAN

PAN कार्ड केवल ITR फाइल करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आइये बताते हैं किन कामों के लिए जरूरी है PAN कार्ड:

अगर आप 2 लाख रुपये से ज्‍यादा का सामान खरीदते हैं जैसे सोना-चांदी, फोन, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज आदि तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी.

यदि आप कही ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें 2 लाख रुपये से ज्यादा का खच आ रहा है, तब भी आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है.

यदि आप 20 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेंचते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा.

2 से 5 लाख तक या उससे ज्यादा की कोई गाड़ी, बाइक, या कोई भी सामान लेने पर पेन कार्ड अनिवार्य है.

यदि आपक किसी अ‍नलिस्‍टेड कंपनी के 1 लाख रुपये के शेयर खरीदते हैं तब भी आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा.

डीमैट अकाउंट खोलते या किसी अन्‍य तरह का निवेश करते हुए भी पैन दिखाना जरूरी है.

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PAN नहीं तो लगेगा जुर्माना

इनमें से कोई भी काम करने के दौरान अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है. पैन कार्ड के बिना इनमें से किसी भी काम की प्रोसेस आगे नहीं बढेगी, यदि पैन के एवज में कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उस पर करीब 10 हजार रुपये का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है. ऐसे में यदि आप आने वाले समय में 2 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं तो पैन कार्ड को हमेशा साथ रखें.