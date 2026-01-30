पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो कैसे ठीक करें, पूरा प्रोसेस समझ लें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो कैसे ठीक करें, पूरा प्रोसेस समझ लें

PAN Card Date Of Birth Correction: पैन कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ होने पर केवाईसी और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं. इसे सही कराने के लिए क्या होगी प्रोसेस? जान लीजिए

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Jan 2026 04:53 PM (IST)
PAN Card Date Of Birth Correction: देश में रहने के लिए लोगों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना बेहद जरूरी होता है. इन दस्तावेजों की जरूरत रोजमर्रा के किसी न किसी काम में पड़ ही जाती है. फिर चाहे बैंक से जुड़ा काम हो या सरकारी काम. इन्हीं जरूरी दस्तावेजों में पैन कार्ड भी एक अहम पहचान बन चुका है. 

टैक्स से लेकर निवेश और केवाईसी तक हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है. ऐसे में अगर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जैसी बुनियादी जानकारी गलत हो तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं. कई बार मामूली सी गलती बड़े काम को अटका देती है. अच्छी बात यह है कि पैन कार्ड में  डेट ऑफ बर्थ सुधारने का की सुविधा मिलती है. जान ले कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं. 

डेट ऑफ बर्थ गलत होने पर क्या दिक्कत आती है?

पैन कार्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ अगर सही नहीं है. तो इसका असर कई चीजों पर पड़ता है. बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और केवाईसी के दौरान आधा- पैन की जानकारी का मैच नहीं करती हैं. डेट ऑफ बर्थ मैच न होने पर केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भी दिक्कच आ सकती है. कई बार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कई दस्तावेजों से पैन का डेटा मैच नहीं करता है. जिससे रिकॉर्ड अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है. इसलिए ऐसी गलती को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते ठीक कराना जरूरी होता है.

पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे ठीक करें?

पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. ऑनलाइन तरीके के लिए एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर जाकर पैन करेक्शन फॉर्म भरना होता है. सही डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें और आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या दसवीं की मार्कशीट जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं. 

इसके बाद फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है. जो लोग ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करेक्शन फॉर्म जमा कर सकते हैं.  वेरीफिकेशन पूरा होने के बाद पैन रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है और नया पैन कार्ड जारी किया जाता है. इस प्रक्रिया के लिए आपको तय फीस देनी होती है.

Published at : 30 Jan 2026 04:53 PM (IST)
Embed widget