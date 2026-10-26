लोक अदालत में भर दिया चालान, फिर भी पोर्टल पर नहीं दिखा अपडेट? जानें क्या करें

दिल्ली में चालान का निपटारा करवाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था. ये लोक अदालत कल यानी 25 अक्टूबर रविवार के दिन दिल्ली की सात जिला कोर्ट में आयोजित की गई थी. इसमें बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान का निपटारा हुआ है.

ऐसे में अगर आपने भी लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा करा लिया है, लेकिन इसके बाद भी ऑनलाइन पोर्टल पर इसका स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसा होने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं.

स्टेटस अपडेट कब होगा?

लोक अदालत में आपने चालान का निपटारा करवा लिया है, लेकिन उसके बाद भी पोर्टल पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो जान लें कि निपटारा होने के बाद संबंधित डिजिटल पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है. इसलिए तुरंत अपडेट न होने पर परेशान न हुए. इसे अपडेट होने में 2 से 3 वर्किंग डे यानी 48 से 72 घंटे का समय लग सकता है. इसलिए आपको कुछ दिन का इंतजार करना चाहिए. इस दौरान आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

क्या नहीं करना चाहिए?

अगर आपके चालान का निपटारा हो गया है, लेकिन पोर्टल पर पेंडिंग दिखने की वजह से आप परेशान हैं तो आपको दोबारा से ऑनलाइन भुगतान करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक ही चालान के लिए दो बार पैसे जमा होने की दिक्कत हो सकती है.

इन चीजों को संभालकर रखें

लोक अदालत में चालान का निपटारा होने पर रसीद, संबंधित दस्तावेज या फिर सेटलमेंट ऑर्डर को अपने पास संभालकर रखें. क्योंकि अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड में कोई दिक्कत आती है तो आप इनकी मदद से निपटारे का सबूत दे सकते हैं. ऐसे में सवाल ये है कि अगर दो से तीन दिन बात तक भी स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होता है तो क्या करना चाहिए?

स्टेटस में बदलाव न होने पर क्या करें?

अगर दो-तीन दिन के बाद भी स्टेटस पेंडिंग ही दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए. सबसे पहले तो आपको संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) या लोक अदालत के संबंधित कार्योलय से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही आप Parivahan eChallan Portal पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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