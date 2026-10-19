Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमुंबई से अयोध्या जाना होगा आसान, चलेंगी 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

मुंबई से अयोध्या जाना होगा आसान, चलेंगी 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

मुंबई से अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए एक खास खबर है. रेलवे ने मुंबई से अयोध्या के बीच कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. जानिए ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों के दौरान लोग घूमने जाने का या फिर अपने घर जाने का प्लान तो जरूर बनाते हैं. वहीं अब नवंबर में दीवाली और छठ आने वाली है तो इस दौरान भी लोग अपने घर रवाना होंगे तो वहीं बड़ी संख्या में लोग दीवाली के मौके पर अयोध्या भी जाने का प्लान बनाएंगे. ऐसे में अगर आप मुंबई से अयोध्या जाने वाले हैं तो रेलवे ने 20 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. यानी अब यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए एक ओर विकल्प मिल जाएगा. 

कितनी ट्रेनें चलाएगा रेलवे?

दरअसल, सेंट्रल रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. सेंट्रल रेलवे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और अयोध्या कैंट के बीच 24 वीकली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाने का फैसला किया है. अगर आपको भी मुंबई से अयोध्या जाना है तो जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनों को चलाया जाएगा और टिकट बुकिंग शुरू हो गई है या नहीं?

कब से कब तक चलेंगी ट्रेनें?

बता दें कि ट्रेन नंबर 01045 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हफ्ते में हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी. ये ट्रेन सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर रवाना होगी. वहीं अगले दिन सुबह के समय 10 बजकर 15 मिनट पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी. अगर बात करें कि ये ट्रेन कब से चलाई जा रही है तो ये ट्रेन आज यानी 19 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक चलाई जाएगी. 

वापसी के लिए कौनसी ट्रेन चलेगी?

अगर बात करें वापसी की ट्रेन की तो वापसी के लिए ट्रेन नंबर 01046 अयोध्या कैंट से हफ्ते में हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी. ये ट्रेन दोपहर के समय 1 बजकर 50 मिनट पर चलाई जाएगी. अगले दिन ये ट्रेन शाम के समय 5 बजकर 15 मिनट पर लोकमान्य टर्मिनस पहुंचेगी.  इस ट्रेन को कल से यानी 20 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा.

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

मुंबई से अयोध्या के बीच चलने वाली इस ट्रेन का स्टोपेज कई स्टेशनों पर होगा. इनमें  कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड,मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज जंक्शन, प्रतापगढ़ औ सुल्तानपुर शामिल है. यानी जो यात्रियों इन स्टेशनों से यात्री करने वाले है वह भी ट्रेन के समय औ टिकट की उपलब्धता के मुताबिक अपने सफर की योजना बना सकते हैं. 

कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग?

इन स्पेशल ट्रेनों को टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. आप IRCTC की वेबसाइट या फिर RailOne ऐप की मदद से टिकट बुक कर सकते हैं. सफर से पहले ट्रेन में सीट की उपलब्धता और टिकट से जुड़ी जानकारी हासिल कर लें. 

ट्रेन की जानकारी कहां देखें?

बता दें कि आप ट्रेन के स्टॉपेज और समय की जानकारी NTES ऐप या फिर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सकते हैं. इससे यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी और ये इस हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना पाएंगे.

जनरल कोच की भी होगी सुविधा?

इन स्पेशल ट्रेनों में 8 स्लीपर कोच और 11 जनरल सेकंड क्लास कोच के अलावा भी कई सुविधा होगी. यानी यात्री अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकेंगे. 

दिल्ली में एक आदमी कितने ई-रिक्शा रख सकेगा? बिना ECC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Utility News MUMBAI INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मेडिकल लीव पर गए SBI अफसर को काम से निकाला, हाई कोर्ट ने वापस दिलाई नौकरी
मेडिकल लीव पर गए SBI अफसर को काम से निकाला, हाई कोर्ट ने वापस दिलाई नौकरी
यूटिलिटी
जितना चलो उतना भरो, टोल प्लाजा होंगे खत्म! अब सैटेलाइट से कटेगा पैसा
जितना चलो उतना भरो, टोल प्लाजा होंगे खत्म! अब सैटेलाइट से कटेगा पैसा
यूटिलिटी
दिल्ली में एक आदमी कितने ई-रिक्शा रख सकेगा? बिना ECC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा
दिल्ली में एक आदमी कितने ई-रिक्शा रख सकेगा? बिना ECC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा
यूटिलिटी
लिव-इन पार्टनर को मिलेगा गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी का हक? UCC पर सरकार ने पूछा
लिव-इन पार्टनर को मिलेगा गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी का हक? UCC पर सरकार ने पूछा
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget