मुंबई से अयोध्या जाना होगा आसान, चलेंगी 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

त्योहारों के दौरान लोग घूमने जाने का या फिर अपने घर जाने का प्लान तो जरूर बनाते हैं. वहीं अब नवंबर में दीवाली और छठ आने वाली है तो इस दौरान भी लोग अपने घर रवाना होंगे तो वहीं बड़ी संख्या में लोग दीवाली के मौके पर अयोध्या भी जाने का प्लान बनाएंगे. ऐसे में अगर आप मुंबई से अयोध्या जाने वाले हैं तो रेलवे ने 20 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. यानी अब यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए एक ओर विकल्प मिल जाएगा.

कितनी ट्रेनें चलाएगा रेलवे?

दरअसल, सेंट्रल रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. सेंट्रल रेलवे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और अयोध्या कैंट के बीच 24 वीकली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाने का फैसला किया है. अगर आपको भी मुंबई से अयोध्या जाना है तो जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनों को चलाया जाएगा और टिकट बुकिंग शुरू हो गई है या नहीं?

Central Railway will run 24 Weekly special train services between Lokmanya Tilak Terminus (LTT), Mumbai and Ayodhya to cater to the extra rush of passengers during festive season. Bookings for Special Train Nos. 01045 is open at all PRS Locations and on the IRCTC website. Passengers can also use the RailOne App for ticket booking. #CentralRailway #IndianRailways #FestiveSeason #SpecialTrains #TrainTravel — Central Railway (@Central_Railway) October 18, 2026

कब से कब तक चलेंगी ट्रेनें?

बता दें कि ट्रेन नंबर 01045 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हफ्ते में हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी. ये ट्रेन सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर रवाना होगी. वहीं अगले दिन सुबह के समय 10 बजकर 15 मिनट पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी. अगर बात करें कि ये ट्रेन कब से चलाई जा रही है तो ये ट्रेन आज यानी 19 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक चलाई जाएगी.

वापसी के लिए कौनसी ट्रेन चलेगी?

अगर बात करें वापसी की ट्रेन की तो वापसी के लिए ट्रेन नंबर 01046 अयोध्या कैंट से हफ्ते में हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी. ये ट्रेन दोपहर के समय 1 बजकर 50 मिनट पर चलाई जाएगी. अगले दिन ये ट्रेन शाम के समय 5 बजकर 15 मिनट पर लोकमान्य टर्मिनस पहुंचेगी. इस ट्रेन को कल से यानी 20 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा.

किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

मुंबई से अयोध्या के बीच चलने वाली इस ट्रेन का स्टोपेज कई स्टेशनों पर होगा. इनमें कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड,मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज जंक्शन, प्रतापगढ़ औ सुल्तानपुर शामिल है. यानी जो यात्रियों इन स्टेशनों से यात्री करने वाले है वह भी ट्रेन के समय औ टिकट की उपलब्धता के मुताबिक अपने सफर की योजना बना सकते हैं.

कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग?

इन स्पेशल ट्रेनों को टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. आप IRCTC की वेबसाइट या फिर RailOne ऐप की मदद से टिकट बुक कर सकते हैं. सफर से पहले ट्रेन में सीट की उपलब्धता और टिकट से जुड़ी जानकारी हासिल कर लें.

ट्रेन की जानकारी कहां देखें?

बता दें कि आप ट्रेन के स्टॉपेज और समय की जानकारी NTES ऐप या फिर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सकते हैं. इससे यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी और ये इस हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना पाएंगे.

जनरल कोच की भी होगी सुविधा?

इन स्पेशल ट्रेनों में 8 स्लीपर कोच और 11 जनरल सेकंड क्लास कोच के अलावा भी कई सुविधा होगी. यानी यात्री अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक कर सकेंगे.

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