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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीOPS: पुरानी पेंशन पर कोलकाता हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कर्मचारी को दी राहत

OPS: पुरानी पेंशन पर कोलकाता हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कर्मचारी को दी राहत

कोलकाता हाई कोर्ट ने एक कर्मचारी के OPS के दावे को खारिज किए जाने के मामले में अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कर्मचारी के दावे पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है.जानिए क्या है पूरा मामला?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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सरकारी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन उनके जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, लेकिन सरकारी नौकरी में अगर कोई कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर जाने का फैसला करता है तो इसका असर रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर भी पड़ सकता है.

ऐसा ही एक मामला सामने आया है, यहां पुरानी पेंशन योजना यानी OPS से जुड़े एक मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

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OPS का दावा खारिज किया

दरअसल, एक कर्मचारी का OPS का दावा केवल टेक्निकल इस्तीफा न देने की वजह से रोक दिया गया था, लेकिन अब इसी मामले में कोर्ट ने कर्मचारी को राहत दी और इस मामले पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया.

आखिर मामला क्या है?

बता दें कि जब कर्मचारी ने पिछली नौकरी छोड़ी तो उस समय उसने टेक्निकल इस्तीफे का प्रोसेस पूरा नहीं किया था. इसलिए कोर्ट ने साफ कहा कि कर्मचारी का OPS का दावा केवल इस बात से खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसने पिछली नौकरी छोड़ते समय टेक्निकल इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी.

दरअसल, कर्मचारी ने पहले चपरासी पद से सरकारी नौकरी शुरू की थी, लेकिन इसके बाद दूसरी सरकारी भर्ती के समय उसका लोअर ग्रेड क्लर्क के पद पर सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद कर्मचारी ने अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा दिया और लोअर ग्रेड क्लर्क के पद पर  जॉइन कर लिया.

आगे क्या हुआ?

बता दें कि जब कर्मचारी ने अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा देकर नई पोस्ट जॉइन की तो उसकी नई पोस्ट OPS के दायरे में नहीं थी, बल्कि NPS के दायरे में थी. 

NPS से OPS में आने का मिला मौका

सरकार ने एक Office Memorandum जारी किया. इसके जरिए कुछ पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से जुड़े लाभ का विकल्प दिया गया. जिसके बाद कर्मचारी ने भी इसी आधार पर OPS का लाभ मांगा. लेकिन उसका दावा खारिज कर दिया गया.

क्यों दावा खारिज किया?

कर्मचारी का दावा केवल इसलिए खारिज किया गया क्योंकि उसने जब अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा दिया तो उस समय उसने टेक्निकल इस्तीफा नहीं लिया था. इसी वजह से उसका OPS का दावा खारिज कर दिया गया.जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कर्मचारी के दावे को खारिज करने वाले फैसले को हटाते हुए अधिकारियों को इस मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया. 

सभी कर्मचारियों को OPS मिलेगा?

सबसे जरूरी बात ये है कि इस फैसला का मतलब ये नहीं है कि जो कर्मचारी सरकारी नौकरी में बदलाव करेगा, उस हर कर्मचारी को OPS का लाभ मिलेगा. क्योंकि कर्मचारियों को सरकार के 3 मार्च 2023 के Office Memorandum में बाकी जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Old Pension Scheme Kolkata High Court Utility News
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