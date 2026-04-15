ऑनलाइन मंगाया खाना और निकला खराब! कहां-कैसे करें शिकायत? मुआवजा भी मिलेगा और फ्रेश खाना भी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कानून के तहत 48 घंटे में शिकायत स्वीकार, 1 महीने में समाधान।

Online Order Food Complaint: भारत में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है कि अब हमारे कई काम आसानी से घर बैठे हो जाते हैं, जैसे टिकट बुक करना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना. अगर हम बात करें ऑनलाइन फूड की तो आज के समय में हर कोई बाहर से खाना ऑर्डर करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर किया हुआ खाना खराब निकल जाता है. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून आपको शिकायत करने और मुआवजा पाने का पूरा अधिकार देता है.

जानिए कहां करें शिकायत?

अगर आपका खाना खराब निकलता है तो आप सबसे पहले जिस ऐप से खाना मंगाते हैं, जैसे Zomato या फिर Swiggy उसके Help या Support सेक्शन में जाकर शिकायत करें. वहां आप खराब खाने की फोटो अपलोड करें. ऐसा करने से आपको जल्दी रिफंड या क्रेडिट मिल सकता है.

वहीं अगर खाना सेहत के लिए खतरनाक है तो आप FSSAI के Food Safety Connect पोर्टल या उनके टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इसके साथ ही आप National Consumer Helpline (NCH) पर भी आप 1915 नंबर या UMANG ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं.

सबसे जरूरी बात अगर मामला ज्यादा गंभीर है जैसे फूड पॉइजनिंग तो आप e-Deekhil पोर्टल के जरिए कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं.

क्या हैं जरूरी नियम?

Consumer Protection Act 2019 के तहत e-commerce कंपनियों को 48 घंटे के अंदर शिकायत स्वीकर करनी होती है और साथ ही 1 महीने के अंदर उसका सोल्यूशन देना होता है.

इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप शिकायत करें तो आपके पास ऑर्डर आईडी, बिल और साथ खराब खाने की फोटो या वीडियो जरूर हो. वहीं अगर खाना खाने के बाद से आपकी तबीयत खराब हुई हो तो ऐसे मामले में डॉक्टर की रिपोर्ट भी काम आती है.

ये बात जरूर ध्यान रखें कि इस मामले में रेस्टोरेंट और डिलीवरी प्लेटफॉर्म दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं.

कैसे मिलेगा मुआवजा?

अगर आपको खाना खराब मिला है तो आप पूरा रिफंड मांग सकते हैं. वहीं अगर आपकी तबीयत खाने की वजह से खराब होती है तो कंज्यूमर कोर्ट आपको इलाज का खर्च और मानसिक परेशानी के लिए भी मुआवजा दिलवा सकता है.