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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNPS: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, अब हर महीने 1000 में मिलेगा 30 लाख का इलाज

NPS: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, अब हर महीने 1000 में मिलेगा 30 लाख का इलाज

NPS हेल्थ में रिटायरमेंट बचत के साथ हेल्थ फंड और सुपर टॉप-अप इंश्योरेंस मिलता है. इसमें 1,000 रुपये न्यूनतम निवेश है, जबकि शुरुआती योगदान में बीमा प्रीमियम और 200 रुपये मेंटेनेंस शुल्क शामिल है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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अगर आप भी बढ़ते मेडिकल खर्च को लेकर परेशान रहते हैं और रिटायरमेंट के लिए बचत करने के साथ हेल्थ कवर की सुविधा चाहते हैं, तो NPS Health आपके काम की योजना हो सकती है. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस योजना के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं. बड़ी बात यह है कि इसमें रिटायरमेंट सेविंग के साथ-साथ हेल्थ फंड और सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी जोड़ी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं इस योजना में कितना पैसा जमा करना होगा और 30 लाख रुपये तक का कवर कैसे मिलेगा.

क्या है NPS Health योजना?

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NPS Health को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला NPS Health Investment Account और दूसरा Super Top-Up Health Insurance Policy. यह दोनों ही  कानूनी और संचालन के लिहाज से अलग रहेंगे. हालांकि इस योजना में शामिल होने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है. इस पॉलिसी में  आपको, आपके जीवनसाथी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को फैमिली फ़्लोटर के तहत कवर किया जाएगा. वहीं इस पॉलिसी में माता-पिता शामिल नहीं होंगे. 

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हर महीने कितने रुपये जमा करने होंगे?

शुरुआती योगदान में काम से कम 1,000 रुपए NPS Health खाते में निवेश करने होंगे. पहले साल का बीमा प्रीमियम और टैक्स भी देना होगा. साथ ही 200 रुपए का सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी लागू होगा. इसके बाद न्यूनतम योगदान 10 रुपए रखा गया है. पेंशन फंड सालाना 200 रुपये के मेंटेनेंस चार्ज के अलावा NPS Health फंड पर सालाना 0.08% तक शुल्क ले सकता है.

30 लाख रुपये तक कैसे मिलेगा हेल्थ कवर?

इस योजना में सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस के तहत अलग-अलग डिडक्टिबल और बीमा रकम के ऑप्शन दिए गए हैं.

  • 10,000 डिडक्टिबल पर 1 लाख का कवर
  • 50,000 डिडक्टिबल पर 5 लाख का कवर
  • 1 लाख डिडक्टिबल पर 10 लाख का कवर
  • 3 लाख डिडक्टिबल पर 30 लाख का कवर

ध्यान रहे हैं कि यह पॉलिसी 18 से 70 साल की उम्र के ग्राहक ले सकते हैं. तय नियमों और पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक इसका नवीनीकरण 85 साल की उम्र तक जारी रह सकता है.

इलाज के लिए निकाल सकेंगे पैसे

आप अपने NPS Health खाते में जमा योगदान का 25% तक पात्र स्वास्थ्य खर्चों के लिए निकाल सकते हैं. इसमें अस्पताल में भर्ती और पात्र ओपीडी इलाज शामिल हो सकते हैं. यह पैसा सीधे आपको मिलने के बजाय अस्पताल या संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाएगा. 

कौन-कौन से इलाज बीमा में शामिल होंगे?

इस पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती, डेकेयर प्रक्रिया, होम हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष इलाज और कुछ निर्धारित आधुनिक उपचार शामिल होंगे. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
NPS Health Scheme NPS Health
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