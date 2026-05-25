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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीShopping News: शॉपिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, दिल्ली के बाजारों में अब किराए पर उठाएं इस खास सर्विस का फायदा

Shopping News: शॉपिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, दिल्ली के बाजारों में अब किराए पर उठाएं इस खास सर्विस का फायदा

Lajpat Nagar Market: क्या आप भी जमकर शॉपिंग करते हैं और इस दौरान भारी सामानों को उठाते-उठाते थक जाते हैं तो इस खबर पर दें ध्यान. अब आपको सामान उठाने की नहीं जरूरत, इस सर्विस का जमकर उठाएं फायदा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 12:41 PM (IST)
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Shopping News: अगर आपको भी शॉपिंग करना बेहद ही पसंद है लेकिन, आपका पार्टनर खरीदारी के दौरान सामान उठाने को लेकर मना करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब इसी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए राजधानी दिल्ली के बाजारों में एक बेहद ही अनोखी सर्विस की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है 'CarryMen'.

सामान उठाने के साथ मिलेंगी ये बेहतरीन सुविधाएं

दरअसल, दिल्ली के बाजारों में जल्द ही एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसका मकसद है ग्राहकों को तनावमुक्त शॉपिंग का एक्सपीरियंस देना. यानी, अगर ग्राहक शॉपिंर या फिर सामना उठाते-उठाते थक जाते हैं, तो बाजार में ही आराम करने के लिए फोल्डिंग कुर्सी के साथ-साथ तेज धूप,  मोबाइल चार्जिंग जैसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी. 

यानी कैरीमैन न सिर्फ ग्राहकों के साथ दुकान तक जाएंगे बल्कि, खाने की लंबी लाइनों में लगने, मेट्रो गेट तक सामान सुरक्षित पहुंचाने और बैठने की जगह ढूंढने में भी बेहद ही मदद करेंगे. 

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बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के लिए है वरदान

तो वहीं, दूसरी तरफ यह अनोखी सर्विस बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसके अलावा इस स्टार्टअप में छोटे बच्चों के लिए बच्चों के लिए प्रैम भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनके माता-पिता बिना किसी परेशानी के आसानी से शॉपिंग कर सके. लेकिन, इस ात का खास ध्यान रखना होगा कि बच्चों के प्रैम के लिए माता-पिता को प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा. 

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आखिर क्या है सर्विस की कीमत और नया नियम?

जानकारी के मुताबिक, ग्राहकों को इस सर्विस के लिए के लिए सिर्फ और सिर्फ 79 रुपये प्रति आधे घंटे के हिसाब से शुल्क देना होगा. इतना ही नहीं, ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से 1 से 4 घंटे का शानदार पैकेज भी चुन सकते हैं. इतना ही नहीं, कैरीमैन 12 किलो तक का वजन भी बिना किसी परेशानी के उठा सकता है. 

फिलहाल, ये अनोखी सर्विस दिल्ली के सबसे मशहूर और सेंट्रल मार्केट में से एक लाजपत नगर में शुरुआत की जा रही है. इसके अलावा आने वाले समय में यह सर्विस दिल्ली के मुख्य बाजारों में भी जल्द ही शुरुआत की जाएगी. 

Published at : 25 May 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Utility News Shopping Assistant Carryman
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