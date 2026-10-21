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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली-छठ पर घर जाने का प्लान है? ट्रेन टिकट नहीं मिलने पर क्या करें

दिवाली-छठ पर घर जाने का प्लान है? ट्रेन टिकट नहीं मिलने पर क्या करें

दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिल रही है तो यहां से जानिए आप क्या- क्या जुगाड़ कर सकते हैं. साथ ही समझिए तत्काल टिकट, स्पेशल ट्रेन, बस और वेटिंग टिकट से जुड़े सारे जरूरी नियम.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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दिवाली और छठ का त्योहार आते ही घर जाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है. खासकर दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लोग बिहार, यूपी और झारखंड जाने के लिए पहले से ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार टिकट बुक करते समय पता चलता है कि सीटें फुल हो चुकी हैं या वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है. ऐसे में आपको घर जाने का प्लान कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है.

अगर कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो कुछ दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि टिकट नहीं मिलने पर आप क्या- क्या कर सकते हैं, जिससे आप खुशी-खुशी अपने घर जाकर त्योहार मना सकें.  

1.तत्काल टिकट देखें 

अगर नॉर्मल टिकट में सीट नहीं मिल रही है तो तत्काल कोटे में टिकट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं. तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक होता है. एसी क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है. तत्काल में सीटें लिमिटेड होती हैं, इसलिए बुकिंग शुरू होने से पहले IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर लें और यात्रियों की जानकारी तैयार रखें. 

2.स्पेशल ट्रेन चेक करें

त्योहारों के दौरान रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाता है. इसलिए सिर्फ नियमित ट्रेनों में टिकट तलाशने के बजाय रेलवे की स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट देखते रहें. इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES ऐप चेक कर सकते हैं.

3.दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ें

कई बार आपके शहर से सीधे जाने वाली ट्रेन में सीट नहीं मिलती, लेकिन आसपास के किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन मिल सकती है. जैसे अगर दिल्ली से आपके शहर तक टिकट नहीं मिल रहा है, तो आसपास के दूसरे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन भी देख सकते हैं. 

4.ब्रेक जर्नी करें

अगर आपके घर तक कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो बीच के किसी बड़े स्टेशन तक सीट है या नहीं, ये देखें. वहां से आगे जाने के लिए दूसरी ट्रेन मिल सकती है. जैसे अगर आपको दिल्ली से सीवान जाना है और टिकट नहीं है तो आप दिल्ली से गोरखपुर और फिर गोरखपुर से सीवान की टिकट देख सकते हैं.

5.बस या फ्लाइट देखें

ट्रेन में टिकट नहीं मिलने पर बस एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन है. वैसे दिवाली-छठ के समय बसों में भी भीड़ रहती है इसलिए किराया पहले से चेक कर लें. अगर दूरी ज्यादा है तो फ्लाइट का किराया भी देख सकते हैं. 

6.वेटिंग टिकट के नियम समझें

कई लोग वेटिंग टिकट बुक करके कन्फर्म होने का इंतजार करते हैं. लेकिन ऑनलाइन IRCTC ई-टिकट अगर चार्ट बनने के बाद भी पूरी तरह वेटिंग में रहता है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाता है. अब उस पर ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होती. वहीं, काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट के नियम अलग हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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