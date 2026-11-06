होटल-हॉस्पिटल में Aadhaar की फोटोकॉपी खत्म, अब सिर्फ App से होगा वैरिफिकेशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहेंगे, आधार संख्या साझा नहीं होगी।

आधार कार्ड एक ऐसे दस्तावेजों में से एक है, जिसकी कई जगहों पर जरूरत पड़ती है. ऐसे में कहीं बाहर घूमने जाने पर होटल में कमरा लेना पड़ता है तो कमरा लेने के दौरान अक्सर पहचान के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है. सिर्फ होटल ही नहीं, बल्कि अस्तपताल में भी इलाज करवाने के दौरान आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है. लेकिन अब इसी को लेकर UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जरूरी कदम उठाया है.

दरअसल, अब UIDAI डिजिटल आधार वेरिफिकेश को बढ़ावा दे रहा है. इसके तहत अब होटल और अस्पताल समेत कई संस्थान आधार ऐप से लोगों की पहचान चेक कर सकेंगे. यानी अब UIDAI आधार कार्ड की कॉपी देने की जरूरत को कम कर रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है?

क्या है UIDAI का मकसद?

UIDAI का डिजिटल आधार वेरिफिकेश को बढ़ावा देने के पीछे के मकसद की बात करें तो इसका मकसद पहचान के लिए कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल कम करना है. यानी अब लोगों को होटल, अस्पताल समेत कई जगहों पर आधार कार्ड की फोटो कॉपी के जरिए पहचान के लिए फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर UIDAI ने कितनी संस्थानों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा है.

संस्थानों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन से जोड़ा

जानकारी के मुताबिक, UIDAI ने जनवरी से अभी तक 300 संस्थानों को अपने ऑफलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा है. इनमें कई सारी संस्थाएं भी शामिल है. यानी अब आप आधार ऐप की मदद से वैरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं.

अब सिर्फ App से होगा वैरिफिकेशन

बता दें कि अब लोग आधार ऐप के जरिए अपनी पहचान वैरिफाई कर सकेंगे. यानी सबसे खास बात ये है कि अब लोगों को होटल में कमरा लेने और अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहचान के लिए आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी. आधार ऐप की मदद से ही वैरिफिकेशन पूरा किया जा सकता है.

जरूरी डिटेल भी शेयर कर सकेंगे

खास बात तो ये है कि आधार ऐप की मदद से पहचान साबित कर ही सकेंगे. इसके लिए उनकी सहमति महत्वपूर्ण होगी. वहीं आप चाहे तो अपनी सिर्फ जरूरी जानकारी ही शेयर कर सकेंगे. यानी आधार ऐप में आप खुद ये तय कर सकेंगे कि आपको अस्पताल और होटल के साथ अपनी कौन-कौन सी जानकारी शेयर करनी है. यानी आपको पूरी जानकारी देनी की जरूरत नहीं होगी.

पर्सनल जानकारी रहेगी सुरक्षित

बड़ी बात ये है कि इस प्रोसेस में आपका आधार नंबर होटल या अस्पताल के साथ सांझा नहीं किया जाएगा. वहीं इस तरीके से पहचान की जांच करने के लिए संस्थानों को UIDAI के मुख्य डेटाबेस से जुड़ने की भी जरूरत नहीं होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी पर्सनल डिटेल सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी.

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