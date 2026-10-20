टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा
NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप पर टोल प्लाजा फीडबैक फीचर शुरू किया है. इसके जरिए यात्री टोल प्लाजा की सेवाओं को रेटिंग देने के साथ शिकायतें और सुझाव दर्ज कर सकेंगे, जिससे सुधार होगा.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा पर मिलने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए Rajmargyatra App पर एक नया फीचर शुरू किया है. अब नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्री टोल प्लाजा से जुड़ी परेशानियों की शिकायत करने के साथ ही अपनी रेटिंग और सुझाव भी दे सकेंगे. इसके लिए राजमार्गयात्रा ऐप पर 'टोल प्लाजा फीडबैक' फीचर शुरू किया गया है.
इस सुविधा का खास मकसद यात्रियों की परेशानियों को समझना और टोल प्लाजा की सेवाओं में सुधार करना है. बड़ी बात यह है कि इससे NHAI को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि यात्रियों को कहां परेशानी हो रही है और किन सुविधाओं में सुधार की जरूरत है. आइए जानते हैं कि इस फीचर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.
कैसे मिलेगा फीडबैक का नोटिफिकेशन?
अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान एनुअल पास का इस्तेमाल करते हैं, तो टोल प्लाजा पार करने के बाद आपको राजमार्गयात्रा ऐप पर फीडबैक देने का नोटिफिकेशन मिलेगा. इस नोटिफिकेशन के जरिए आप हाल ही में पार किए गए टोल प्लाजा की सेवाओं के बारे में अपनी राय दे सकते हैं. हालांकि, अगर आपको यह नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो भी आप ऐप के मेन्यू में जाकर टोल प्लाजा फीडबैक फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
राजमार्गयात्रा ऐप के इस फीचर के जरिए आप टोल प्लाजा की सेवाओं को रेटिंग देने के अलावा अपनी परेशानी और सुझाव भी दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आप अपनी परेशानी के हिसाब से उपलब्ध फीडबैक ऑप्शन चुनें. वहीं अगर किसी सेवा को लेकर कोई शिकायत है, तो उसे लिखकर दर्ज करा सकते हैं.
NHAI Introduces ‘Toll Plaza Feedback’ Feature on Rajmargyatra App! In a significant step towards enhancing the National Highway user experience, #NHAI has introduced the ‘Toll Plaza Feedback’ feature on the Rajmargyatra mobile app, enabling National Highway commuters to share their experiences and contribute to improving toll plaza services. - #FASTagAnnualPass users receive a notification after crossing a National Highway toll plaza, inviting them to share their feedback. - All Rajmargyatra users can access the ‘Toll Plaza Feedback’ feature from the app’s menu to rate their experience, select relevant feedback options and add remarks. The feature will help NHAI identify areas requiring attention, monitor user concerns and strengthen efforts to improve service delivery at toll plazas across the National Highway network. 📥 Download the Rajmargyatra App on Android or iOS and make your voice count. Read the press release to know more: https://t.co/LSBJaZu4GE @MORTHIndia @PIBMoRTH #NHAI #BuildingANation— NHAI (@NHAI_Official) October 19, 2026
कैसे इस्तेमाल करें टोल प्लाजा फीडबैक फीचर?
- आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में राजमार्गयात्रा ऐप डाउनलोड करें.
- ऐप खोलकर उसके मेन्यू में जाएं.
- मेन्यू दिए गए 'टोल प्लाजा फीडबैक' ऑप्शन को चुनें.
- संबंधित टोल प्लाजा की सेवाओं को रेटिंग दें.
- उपलब्ध ऑप्शनों में से अपनी समस्या से जुड़ा ऑप्शन चुनें और जरूरत के मुताबिक टिप्पणी या सुझाव दर्ज करें.
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