हवा से बातें करेंगी गाड़ियां, 45 मिनट में पूरा होगा लखनऊ से कानपुर का सफर, कितना देना होगा टोल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दो पहिया, तीन पहिया वाहनों को एक्सप्रेसवे पर जाने की मनाही।

Lucknow-Kanpur Expressway Toll Rate: हाल ही में अभी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है और अब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाने वाला है. इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर और भी तेज हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे लगभग 3700 करोड़ रुपये की लगात से बना है और यह 63 किलोमीटल लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे लखनऊ के अमौसी से कानपुर के आजाद चौक तक कनेक्ट करेगा. इस एक्सप्रेसवे की मदद से अब सफर का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा.

कितना होगा टोल रेट?

NHAI के इस एक्सप्रेसवे के लिए अलग-अलग गाड़ियों के टोल रेट तय किए गए हैं जैसे...

अगर बात करें कार, जीप और SUV - एक तरफ का 275 रुपये और वापसी (24 घंटे) 415 रुपये.

हल्के कमर्शियल गाड़ियां - एक तरफ का 445 रुपये और वापसी 670 रुपये.

बस और ट्रक - एक तरफ का 935 रुपये और वापसी 1405 रुपये.

भारी वहन( HCM) - एक तरफ का 1020 रुपये और वापसी का 1530 रुपये.

किन वाहनों को नहीं होगी अनुमति?

बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ चार पहिया और भारी गाड़ियां ही चलेंगी.

वहीं दो पहिया, तीन पहिया और छोटी गाड़ियों को अनुमति नहीं होगी, ताकि हाई-स्पीड ट्रैफिक सुरक्षित बना रहें.

कितनी देर में पूरा होगा सफर?

फिलहाल लखनऊ से कानपुर का सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 35 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी. इससे लोगों का काफी समय बचने वाला है. यह एक्सप्रेसवे लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है. जरूरी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे की अधिकतम स्पीड 120 kmph तय की गई है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. अब बहुत ही जल्‍द लखनऊ-कानपुर एक्‍सप्रेसवे का शुभारंभ होने वाला है.

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